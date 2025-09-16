"Хлопки" во Владивостоке: источники сообщили о спецоперации ГУР
Киев • УНН
Главное управление разведки провело спецоперацию в Приморском крае РФ, где на территории воинской части 155-й бригады морской пехоты прогремели взрывы. Предварительно, есть погибшие и раненые среди оккупантов, отличившихся жестокостью против мирных жителей и украинских пленных.
Детали
Как сообщил собеседник УНН, "Главное управление разведки провело специальную операцию на территории рф, в районе населенного пункта Щитовая в Приморском крае".
Там, как сообщается, "дислоцируется 47-й отдельный десантно-штурмовой батальон 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, который принимал участие в боевых действиях под Киевом, Угледаром, в Мариуполе, на Курском и Покровском направлениях". Отмечается, что российская 155-я бригада отличилась особой жестокостью по отношению к местному населению и совершением казней украинских пленных.
"В 9 часов утра по местному времени на парковке воинской части произошел мощный взрыв, а затем еще один…. В результате утреннего ГУРкота во Владивостоке известно о погибших и раненых оккупантах. По свидетельству очевидцев на месте происшествия присутствует много карет скорой помощи", - отметил собеседник.
Как сообщают российские паблики, на место взрывов прибыло много техники и сотрудников спецслужб и даже поднят вертолет. При въезде в поселок Щитовая был оцеплен район вблизи административных зданий и автостоянок. Движение транспорта в районе частично перекрыли, правоохранители проверяют все автомобили. Причиной взрывов называют якобы "инцидент с газовым оборудованием".
"Ждем появления некрологов в СМИ и пабликах Владивостока", - подытожил источник в ГУР. Там напоминают, что ответственность настигнет каждого оккупанта, совершавшего военные преступления на территории Украины.
