08:08
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
"Хлопки" во Владивостоке: источники сообщили о спецоперации ГУР

Киев • УНН

 • 370 просмотра

Главное управление разведки провело спецоперацию в Приморском крае РФ, где на территории воинской части 155-й бригады морской пехоты прогремели взрывы. Предварительно, есть погибшие и раненые среди оккупантов, отличившихся жестокостью против мирных жителей и украинских пленных.

"Хлопки" во Владивостоке: источники сообщили о спецоперации ГУР

Главное управление разведки провело спецоперацию в Приморском крае рф. Во Владивостоке прогремели взрывы на территории воинской части 155-й бригады морской пехоты, известной своей жестокостью против мирных жителей и украинских пленных. Предварительно, среди оккупантов есть погибшие и раненые, сообщает УНН со ссылкой на источники.

Детали

Как сообщил собеседник УНН, "Главное управление разведки провело специальную операцию на территории рф, в районе населенного пункта Щитовая в Приморском крае".

Там, как сообщается, "дислоцируется 47-й отдельный десантно-штурмовой батальон 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, который принимал участие в боевых действиях под Киевом, Угледаром, в Мариуполе, на Курском и Покровском направлениях". Отмечается, что российская 155-я бригада отличилась особой жестокостью по отношению к местному населению и совершением казней украинских пленных.

"В 9 часов утра по местному времени на парковке воинской части произошел мощный взрыв, а затем еще один…. В результате утреннего ГУРкота во Владивостоке известно о погибших и раненых оккупантах. По свидетельству очевидцев на месте происшествия присутствует много карет скорой помощи", - отметил собеседник.

Как сообщают российские паблики, на место взрывов прибыло много техники и сотрудников спецслужб и даже поднят вертолет. При въезде в поселок Щитовая был оцеплен район вблизи административных зданий и автостоянок. Движение транспорта в районе частично перекрыли, правоохранители проверяют все автомобили. Причиной взрывов называют якобы "инцидент с газовым оборудованием".

"Ждем появления некрологов в СМИ и пабликах Владивостока", - подытожил источник в ГУР. Там напоминают, что ответственность настигнет каждого оккупанта, совершавшего военные преступления на территории Украины.

Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф16.09.25, 10:46

Алена Уткина

