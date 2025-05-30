Вибухи, евакуація, перекриття доріг: ГУР провело спецоперацію у владивостоку - джерела

У російському владивостоку українська розвідка провела успішну спецоперацію. Уражено живу силу, військову техніку, спецзасоби. Про це журналісту УНН повідомили джерела.

Джерело повідомляє, що наразі відомо, що відбулось щонайменше два вибухи в районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти (в/ч 30926).

Один в районі КПП, другий в місці перебування особового складу і командування військової частини. Уражено живу силу, військову техніку, спецзасоби. Місцеві жителі свідчать, що на місце події прибуло щонайменше 10 карет швидкої допомоги та евакуаційний гелікоптер. З території військової частини військовими "Уралами" вивозять пошкоджену техніку

Зазначається, що натомість влада регіону очікувано повідомила, що причиною інциденту був вибух двох газових балонів в результаті якого ніхто не постраждав.

У Владивостоку оголошено "режим контртерористичної операції". Територія навколо військової частини заблокована. Перекрито дорогу між бухтою Шамора та селищем Щитова. 155 бригада морської піхоти бере активну участь в бойових діях проти України. Зокрема, задокументовано її участь у боях в Маріуполі, Вугледарі, в курській області