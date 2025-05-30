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Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних
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Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних

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Вибухи, евакуація, перекриття доріг: ГУР провело спецоперацію у владивостоку - джерела

Київ • УНН

 • 846 перегляди

У Владивостоці українська розвідка провела спецоперацію, уражено живу силу, техніку та спецзасоби ворога. Влада оголосила про вибух газ. балонів та перекрила дороги.

Вибухи, евакуація, перекриття доріг: ГУР провело спецоперацію у владивостоку - джерела

У російському владивостоку українська розвідка провела успішну спецоперацію. Уражено живу силу, військову техніку, спецзасоби. Про це журналісту УНН повідомили джерела.

Деталі

Зранку 30 травня у російському Владивостоку поблизу бухти Десантна відбулось два потужних вибухи. Це стало наслідком проведення успішної операції Головного управління розвідки

- повідомив співрозмовник УНН.

Джерело повідомляє, що наразі відомо, що відбулось щонайменше два вибухи в районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти (в/ч 30926).

Один в районі КПП, другий в місці перебування особового складу і командування військової частини. Уражено живу силу, військову техніку, спецзасоби. Місцеві жителі свідчать, що на місце події прибуло щонайменше 10 карет швидкої допомоги та евакуаційний гелікоптер. З території військової частини військовими "Уралами" вивозять пошкоджену техніку

- розповів співрозмовник.

Зазначається, що натомість влада регіону очікувано повідомила, що причиною інциденту був вибух двох газових балонів в результаті якого ніхто не постраждав.

У Владивостоку оголошено "режим контртерористичної операції". Територія навколо військової частини заблокована. Перекрито дорогу між бухтою Шамора та селищем Щитова. 155 бригада морської піхоти бере активну участь в бойових діях проти України. Зокрема, задокументовано її участь у боях в Маріуполі, Вугледарі, в курській області

- інформує джерело.

Доповнення

Раніше росЗМІ та Telegram-канали повідомляли, що у владивостоці в районі бухти Десантна пролунали два вибухи.

Бійці "Буревію" знищили склад ПММ окупантів: пальне згоріло, техніка не доїде30.05.25, 11:35 • 2040 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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