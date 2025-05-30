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Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых
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Взрывы, эвакуация, перекрытие дорог: ГУР провело спецоперацию во владивостоке - источники

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Во Владивостоке украинская разведка провела спецоперацию, поражена живая сила, техника и спецсредства врага. Власти объявили о взрыве газ. баллонов и перекрыли дороги.

Взрывы, эвакуация, перекрытие дорог: ГУР провело спецоперацию во владивостоке - источники

В российском владивостоке украинская разведка провела успешную спецоперацию. Поражена живая сила, военная техника, спецсредства. Об этом журналисту УНН сообщили источники.

Детали

Утром 30 мая в российском Владивостоке вблизи бухты Десантная произошло два мощных взрыва. Это стало следствием проведения успешной операции Главного управления разведки

- сообщил собеседник УНН.

Источник сообщает, что в настоящее время известно, что произошло по меньшей мере два взрыва в районе дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты (в/ч 30926).

Один в районе КПП, второй в месте пребывания личного состава и командования воинской части. Поражена живая сила, военная техника, спецсредства. Местные жители свидетельствуют, что на место происшествия прибыло не менее 10 карет скорой помощи и эвакуационный вертолет. С территории воинской части военными "Уралами" вывозят поврежденную технику

- рассказал собеседник.

Отмечается, что вместо этого власти региона ожидаемо сообщили, что причиной инцидента был взрыв двух газовых баллонов, в результате которого никто не пострадал.

Во Владивостоке объявлен "режим контртеррористической операции". Территория вокруг воинской части заблокирована. Перекрыта дорога между бухтой Шамора и поселком Щитова. 155 бригада морской пехоты принимает активное участие в боевых действиях против Украины. В частности, задокументировано ее участие в боях в Мариуполе, Угледаре, в курской области

- информирует источник.

Дополнение

Ранее росСМИ и Telegram-каналы сообщали, что во владивостоке в районе бухты Десантная прогремели два взрыва.

Бойцы "Буревия" уничтожили склад ГСМ оккупантов: горючее сгорело, техника не доедет30.05.25, 11:35 • 1970 просмотров

Анна Мурашко

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