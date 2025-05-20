Дві третини боїв - на трьох напрямках: карта від Генштабу

$41.500.03
46.450.07
ukenru
Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами
05:58 • 14266 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

19 травня, 19:07 • 24560 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

19 травня, 17:40 • 77145 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Ексклюзив
19 травня, 15:26 • 60797 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

19 травня, 12:24 • 180752 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Ексклюзив
19 травня, 09:06 • 112606 перегляди

Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків

19 травня, 09:01 • 306581 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

Ексклюзив
19 травня, 08:32 • 96224 перегляди

ТОП причин обрати заняття спортом на свіжому повітрі

Ексклюзив
19 травня, 08:30 • 78529 перегляди

Українські науковці зберегли унікальну породу корів - шароле: худобу евакуювали з фронтової зони на Львівщину

Ексклюзив
19 травня, 07:57 • 53500 перегляди

Гаджети з "чорного входу": як смартфони і техніка обходять митницю

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3.3м/с
51%
744мм
Популярнi новини

"Ми не відступимося": Іран поставив США ультиматум щодо ядерної угоди

19 травня, 21:38 • 24749 перегляди

На Київщині дві дівчини-підлітки влаштували жорстку бійку в електричці: поліція розслідує пригоду

19 травня, 22:31 • 22605 перегляди

Прикордонники "Шквалу" показали, як дронами ефектно розбили росіян на Луганщині: деталі операції

19 травня, 22:56 • 11972 перегляди

ЄС схвалить 17-й пакет санкцій проти рф у вівторок, під прицілом тіньовий флот та енергетика - глава МЗС Естонії

19 травня, 23:48 • 14945 перегляди

Британія, Канада та Франція погрожують Ізраїлю санкціями через новий наступ на Газу: Нетаньяху вже відреагував

01:41 • 15704 перегляди
Публікації

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

05:58 • 14262 перегляди

Егоїстичні інтереси правлять світом.

19 травня, 15:32 • 64020 перегляди

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

19 травня, 13:42 • 90460 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

19 травня, 12:24 • 180736 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

19 травня, 09:01 • 306574 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джей Ді Венс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Румунія

Київ

Рим

Реклама
УНН Lite

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 41750 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 41784 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 128359 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 132285 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 12:09 • 217974 перегляди
Актуальне

ЗРК Бук

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Дві третини боїв - на трьох напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 992 перегляди

Минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень, найбільше на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках. Сили оборони уразили райони зосередження особового складу та техніки ворога.

Дві третини боїв - на трьох напрямках: карта від Генштабу

Дві третини зі 177 боїв на фронті минулої доби сталося на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 20 травня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 59 авіаційних ударів, скинув 117 керованих авіаційних бомб, залучив 2882 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив 5366 артилерійських обстрілів, зокрема 157 - із реактивних систем залпового вогню.

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та п’ять засобів ракетних військ і артилерії російських загарбників", - ідеться у повідомленні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог тричі марно намагався просунутися в районах Вовчанська та в бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового та в бік Піщаного.

На Лиманському напрямку сталося 23 боєзіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу Ямполівки, Копанок, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Глущенкового, Карпівки, Серебрянки, Ямполя, Григорівки, Нового Миру, Рідкодуба й Ольгівки.

На Сіверському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та в бік Григорівки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив шість атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 13 разів атакував українські підрозділи в районах Торецька, Новоспаського, в бік Диліївки та Іванопілля.

На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 72 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Звірове, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та в бік населених пунктів Зоря, Новоукраїнка, Стара Миколаївка, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Попів Яр, Мирноград, Новомиколаївка.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 22 атаки загарбників у районах Костянтинополя, Привільного, Рівнополя, Вільного Поля та в бік Новополя, Багатиря й Зеленого Поля.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Степового.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед - успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курському напрямку минулої доби українські воїни відбили десять атак загарбників. Також ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 32 керовані авіаційні бомби, та здійснив 227 обстрілів, сім із яких - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

Втрати ворога: за добу ЗСУ знищили понад тисячу окупантів та 58 артсистем20.05.25, 08:03 • 1138 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаНовини Світу
Вовчанськ
Курськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Вугледар
Торецьк
Україна
Куп'янськ
Brent
$65.30
Bitcoin
$106,096.00
S&P 500
$5,957.61
Tesla
$341.13
Газ TTF
$35.26
Золото
$3,215.66
Ethereum
$2,557.23