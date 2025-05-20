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Втрати ворога: за добу ЗСУ знищили понад тисячу окупантів та 58 артсистем

Київ • УНН

 • 1548 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, 19 травня російські війська втратили 1030 солдатів та 58 артсистем. З початку повномасштабного вторгнення ліквідовано 975800 окупантів.

Втрати ворога: за добу ЗСУ знищили понад тисячу окупантів та 58 артсистем

За добу 19 травня російські війська втратили на війні з Україною 1030 солдатів і 58 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 975800 (+1030) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10834 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 22567 (+5)
        • артилерійських систем ‒ 28067 (+58)
          • РСЗВ ‒ 1388 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1167 (0)
              • літаків ‒ 372 (0)
                • гелікоптерів ‒ 336 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 36621 (+118)
                    • крилаті ракети ‒ 3197 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 49093 (+105)
                            • спеціальна техніка ‒ 3894 (+2)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що за час повномасштабного вторгнення росії в Україну понад 700 тисяч російських військових були поранені або загинули, проте навіть це не допомогло їй досягнути жодної зі стратегічних цілей, які влада росії ставила перед собою.

                              Ситуація на фронті: 156 зіткнень, 50 авіаударів та понад 4 тисячі обстрілів - зведення Генштабу19.05.25, 23:47 • 2772 перегляди

                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

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