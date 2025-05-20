Втрати ворога: за добу ЗСУ знищили понад тисячу окупантів та 58 артсистем
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, 19 травня російські війська втратили 1030 солдатів та 58 артсистем. З початку повномасштабного вторгнення ліквідовано 975800 окупантів.
За добу 19 травня російські війська втратили на війні з Україною 1030 солдатів і 58 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 975800 (+1030) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10834 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 22567 (+5)
- артилерійських систем ‒ 28067 (+58)
- РСЗВ ‒ 1388 (+1)
- засоби ППО ‒ 1167 (0)
- літаків ‒ 372 (0)
- гелікоптерів ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 36621 (+118)
- крилаті ракети ‒ 3197 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 49093 (+105)
- спеціальна техніка ‒ 3894 (+2)
Дані уточнюються.
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Ситуація на фронті: 156 зіткнень, 50 авіаударів та понад 4 тисячі обстрілів - зведення Генштабу19.05.25, 23:47 • 2772 перегляди