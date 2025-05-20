Втрати ворога: за добу ЗСУ знищили понад тисячу окупантів та 58 артсистем

За добу 19 травня російські війська втратили на війні з Україною 1030 солдатів і 58 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 975800 (+1030) осіб ліквідовано

танків ‒ 10834 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 22567 (+5)

артилерійських систем ‒ 28067 (+58)

РСЗВ ‒ 1388 (+1)

засоби ППО ‒ 1167 (0)

літаків ‒ 372 (0)

гелікоптерів ‒ 336 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 36621 (+118)

крилаті ракети ‒ 3197 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 49093 (+105)

спеціальна техніка ‒ 3894 (+2)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що за час повномасштабного вторгнення росії в Україну понад 700 тисяч російських військових були поранені або загинули, проте навіть це не допомогло їй досягнути жодної зі стратегічних цілей, які влада росії ставила перед собою.

Ситуація на фронті: 156 зіткнень, 50 авіаударів та понад 4 тисячі обстрілів - зведення Генштабу