Ситуація на фронті: 156 зіткнень, 50 авіаударів та понад 4 тисячі обстрілів - зведення Генштабу

Від початку доби 19 травня на фронті зафіксовано 156 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що противник завдав 50 авіаударів, застосувавши 100 керованих авіаційних бомб.

На Харківському напрямку ворог двічі атакував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку відбулося три наступальні дії поблизу Загризового та в бік Піщаного.

На Лиманському напрямку зафіксовано 22 атаки противника поблизу Ямполівки, Копанок, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Глущенкового, Карпівки, Серебрянки, Ямполя, Григорівки, Нового Миру, Рідкодуба й Ольгівки. Одне боєзіткнення триває.

На Сіверському напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції наших військ у районах Верхньокам’янського, Білогорівки та в бік Григорівки.

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На Краматорському напрямку зафіксовано шість атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку відбулося 13 бойових зіткнень у районах Торецька, Новоспаського, в бік Диліївки та Іванопілля. Дотепер триває три боєзіткнення.

На Покровському напрямку російські війська здійснили 59 атак у районах населених пунктів Миролюбівка, Звірове, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та в бік населених пунктів Зоря, Новоукраїнка, Стара Миколаївка, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Попів Яр, Мирноград, Новомиколаївка.

За попередніми даними, на цьому напрямку було знешкоджено 128 окупантів, із них 74 – безповоротно. Також українські військові знищили один термінал супутникового зв’язку, сім одиниць автомобільної техніки, чотири мотоцикли, 16 безпілотних літальних апаратів різного типу, одну станцію радіоелектронної боротьби та міномет загарбників. Три бойові броньовані машини та один міномет ворога було суттєво пошкоджено