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Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський
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Ситуація на фронті: 156 зіткнень, 50 авіаударів та понад 4 тисячі обстрілів - зведення Генштабу

Київ • УНН

 • 384 перегляди

Протягом 19 травня на фронті відбулося 156 бойових зіткнень, ворог завдав 50 авіаударів і здійснив понад 4 тисячі обстрілів по позиціях ЗСУ. Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку.

Ситуація на фронті: 156 зіткнень, 50 авіаударів та понад 4 тисячі обстрілів - зведення Генштабу

Від початку доби 19 травня на фронті зафіксовано 156 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав 50 авіаударів, застосувавши 100 керованих авіаційних бомб.

Також окупанти використали 1117 дронів-камікадзе та здійснили 4146 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах

- йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку ворог двічі атакував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку відбулося три наступальні дії поблизу Загризового та в бік Піщаного.

На Лиманському напрямку зафіксовано 22 атаки противника поблизу Ямполівки, Копанок, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Глущенкового, Карпівки, Серебрянки, Ямполя, Григорівки, Нового Миру, Рідкодуба й Ольгівки. Одне боєзіткнення триває.

На Сіверському напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції наших військ у районах Верхньокам’янського, Білогорівки та в бік Григорівки.

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На Краматорському напрямку зафіксовано шість атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку відбулося 13 бойових зіткнень у районах Торецька, Новоспаського, в бік Диліївки та Іванопілля. Дотепер триває три боєзіткнення.

На Покровському напрямку російські війська здійснили 59 атак у районах населених пунктів Миролюбівка, Звірове, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та в бік населених пунктів Зоря, Новоукраїнка, Стара Миколаївка, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Попів Яр, Мирноград, Новомиколаївка.

За попередніми даними, на цьому напрямку було знешкоджено 128 окупантів, із них 74 – безповоротно. Також українські військові знищили один термінал супутникового зв’язку, сім одиниць автомобільної техніки, чотири мотоцикли, 16 безпілотних літальних апаратів різного типу, одну станцію радіоелектронної боротьби та міномет загарбників. Три бойові броньовані машини та один міномет ворога було суттєво пошкоджено

- розповіли у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 16 атак у районах Костянтинополя, Привільного, Рівнополя, Вільного Поля та в бік Новополя, Багатиря й Зеленого Поля. Одне боєзіткнення триває. Водночас ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Темирівка та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаударів по Гуляйполю та Малинівці.

ЗСУ показали знищення двох російських танків на Торецькому напрямку: деталі операції19.05.25, 05:58 • 40967 переглядiв

На Оріхівському напрямку відбито чотири атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Степового. Авіаударів зазнав Степногірськ.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед – успіху не мали. Загарбники вдарили керованими бомбами по населеному пункту Козацьке.

На Курському напрямку Сили оборони України відбили десять атак противника. Також ворог завдав 11 авіаударів, застосувавши 26 керованих авіабомб, і здійснив 202 артилерійських обстріли, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо

За інформацією The New York Times, російська армія змінює тактику в Україні. Зокрема, окупанти почали використовувати мотоцикли для атак на українські позиції через дефіцит бронетехніки. Мотоцикли дозволяють швидко проникати в тил, при цьому росіяни зазнають значних втрат.

"Феєрверк із детонацією БК": артилерійська розвідка ЗСУ знищила російський ЗРК "Бук-М1" вартістю $10 млн17.05.25, 16:06 • 4591 перегляд

Вадим Хлюдзинський

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