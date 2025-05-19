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"Це нова війна": російська армія змінює тактику в Україні - NYT

Київ • УНН

 • 10871 перегляди

російські війська почали використовувати мотоцикли для атак на українські позиції через дефіцит бронетехніки. Мотоцикли дозволяють швидко проникати в тил, але зазнають значних втрат.

"Це нова війна": російська армія змінює тактику в Україні - NYT

російські загарбники вдалися до нової самовбивчої, але і по своєму ефективної тактики наступальних дій – бійці ворога на шаленій швидкості прориваються через українські позиції, застосовуючи мотоцикли. Блискавичні атак на мотоциклах стала відповіддю на дефіцит у загарбників бронетехніки і домінування українських дронів, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Самовбивчі російські атаки на мотоциклах

Перші повідомлення про загони мотоциклістів почали з'являтися у квітні 2024 року. Це було відповіддю на постійні удари українських безпілотників, які зараз вбивають або калічать до 70 відсотків усіх солдатів і знищують більше бронетехніки, ніж усі інші системи озброєння разом узяті.

З осені минулого року спостерігається значне збільшення кількості атак на мотоциклах у північно-східній Харківській області України та Донеччині на сході, де російські загарбники значною мірою відмовилася від використання бронетехніки після того, як зазнали непомірних втрат взимку 2023-2024 років.

Атаки відбуваються швидко, але мають серйозні недоліки. Протягом місяців поспіль кадри з дронів демонстрували залишки мотоциклів, які перетворили поля та українські окопи на звалище деформованого металу та спалених шин.

На фронті з'являються не лише мотоцикли, а й усілякі нетрадиційні неброньовані транспортні засоби, включаючи квадроцикли, цивільні автомобілі, баггі китайського виробництва та електросамокати.

17 квітня масштабний штурм східноукраїнського міста-фортеці Покровськ призвів до втрати окупантами 100 мотоциклів, 240 російських військовослужбовців та 20 бронетехніків, повідомляють українські ЗМІ.

На початку травня ще один російський штурм, спрямований на село Вільне Поле на півдні Донецька, закінчився аналогічним чином. Повідомляється, що до 70 мотоциклів, 90 військовослужбовців та 60 транспортних засобів було знищено українськими захисниками, які успішно використовували проти ворога міни, безпілотники та артилерію.

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Також 110-та механізована бригада України використала безпілотники, щоб знищити щонайменше 20 російських мотоциклів.

Ще один день – ще кілька спалених "залізних коней"

– глузували українські бійці.

Як росіяни використовують мотоцикли

Мотоцикли зазвичай є першим етапом запланованої багатохвильової атаки, яку відправляють без прикриття для дослідження та використання слабких місць, перш ніж буде застосовано важче обладнання.

Валерій Рябих, український аналітик зброї та редактор Defence Express, сказав: "Головна ідея полягає в тому, щоб скоротити час, витрачений на проходження через зону ураження на передовій, яка зараз ширша, ніж була на початку війни.

Хоча зараз у них менше бронетехніки, а також немає обмежень у розплавленні живої сили, мотоцикли – це саме те, що потрібно для цієї роботи

– додав він.

Мотоцикли можуть розвивати швидкість приблизно 72 км/год по пересіченій місцевості, тоді як невеликі дрони з видом від першої особи рухаються більш ніж вдвічі швидше. Але дрони повинні дістатися від своєї бази до поля бою, і до цього часу водії мають достатньо часу, щоб дістатися до окопів.

Український військовий експерт Павло Нарожний сказав: "Водяники можуть мати від п’яти до десяти хвилин, щоб штурмувати українські окопи та атакувати, часто переважаючи чисельно тих, хто знаходиться всередині".

Він додав, що завдяки швидким рухам та розгалуженням, мотоцикли та баггі починають виявляти "дуже ефективність" проти української артилерії та безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Зараз вони становлять від 20 до 25 % російських атак. Україні важко витримувати такі безперервні атаки

– додав Нарожний, який також є засновником Reactive Post, некомерційної організації, яка підтримує артилерійські бригади України.

Зазначається, що окремі атаки самі по собі неефективні, але як частина ширшого тактичного плану виснаження та дестабілізації української оборони, "вони виконують свою роботу".

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Завдання мотоциклістів полягає не в тому, щоб атакувати піхоту, а в тому, щоб пройти достатньо далі в тил українських ліній, щоб атакувати мінометні розрахунки та підрозділи безпілотників – більш спеціалізованих солдатів, яких важче замінити у разі їх загибелі або полону.

Українські солдати починають називати це тактикою "бігти, вдаряти та втекти".

Весна принесла кращу погоду, покращила стан місцевості. Це дало змогу росіянам на мотоциклах розвідувати і атакувати українські лінії майже щодня. Потрібна одна успішна – і щаслива – атака, щоб змістити частину фронту.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), росія використовує мотоцикли для просування та захоплення якомога більшої кількості української землі до можливого припинення вогню.

Під небом, яким керують дрони, ми побачимо набагато більше мотоциклів, баггі, скутерів, автомобілів на фронті. Це нова війна

– сказав Нарожний.

Доповнення

Державна прикордонна служба України попереджає, що російські війська почали тестувати у Донецькій області нову тактику, під час якої використовують мотоциклетні колони та наземні дрони.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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