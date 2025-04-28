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російські штурмовики пересідають на мотоцикли через нестачу легкої техніки – Трегубов

Київ • УНН

 • 420 перегляди

російські військові почали активніше використовувати мотоцикли для штурмів через нестачу легкої техніки. Також це робиться для швидшого пересування і уникнення ударів українських дронів.

російські штурмовики пересідають на мотоцикли через нестачу легкої техніки – Трегубов

росіяни збільшили кількість спроб штурмувати українські позиції на мотоциклах. Це відбувається з двох причин. Перша – нестача легкої техніки у російських військових, друга – спроба росіян швидко долати відстані до позицій, аби уникати ударів українськими дронами.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, передає УНН.

Тут є два моменти. Перше – це момент з нестачею, бо у них справді не вистачає зараз легкої техніки, тому вони пересідають на мотоцикли доволі активно. Це вимушений момент. А другий момент – з тактичних міркувань, вони вважають, що це допомагає їм швидше долати відстань, щоб уникати ударів українських дронів. Як на мене, це не так. Статистично не те щоб це дає їм якийсь виграш

- сказав Трегубов.

Раніше УНН писав, що росія, ймовірно, готується до систематичної інтеграції використання мотоциклів у наступальні операції в Україні влітку та восени 2025 року. Зазначається, що таким тактичним прийомом росіяни, ймовірно, хочуть компенсувати вправність використання безпілотників українськими військовими.  

Азовці показали допит росіян, які штурмували позиції на самокатах28.04.25, 00:35 • 14624 перегляди

Альона Уткіна

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