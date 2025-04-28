российские штурмовики пересаживаются на мотоциклы из-за нехватки легкой техники – Трегубов

россияне увеличили количество попыток штурмовать украинские позиции на мотоциклах. Это происходит по двум причинам. Первая – нехватка легкой техники у российских военных, вторая – попытка россиян быстро преодолевать расстояния до позиций, чтобы избегать ударов украинскими дронами.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, передает УНН.

Здесь есть два момента. Первое – это момент с нехваткой, потому что у них действительно не хватает сейчас легкой техники, поэтому они пересаживаются на мотоциклы довольно активно. Это вынужденный момент. А второй момент – из тактических соображений, они считают, что это помогает им быстрее преодолевать расстояние, чтобы избегать ударов украинских дронов. Как по мне, это не так. Статистически не то чтобы это дает им какой-то выигрыш