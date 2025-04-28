российские штурмовики пересаживаются на мотоциклы из-за нехватки легкой техники – Трегубов
Киев • УНН
российские военные начали активнее использовать мотоциклы для штурмов из-за нехватки легкой техники. Также это делается для более быстрого передвижения и избежания ударов украинских дронов.
россияне увеличили количество попыток штурмовать украинские позиции на мотоциклах. Это происходит по двум причинам. Первая – нехватка легкой техники у российских военных, вторая – попытка россиян быстро преодолевать расстояния до позиций, чтобы избегать ударов украинскими дронами.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, передает УНН.
Здесь есть два момента. Первое – это момент с нехваткой, потому что у них действительно не хватает сейчас легкой техники, поэтому они пересаживаются на мотоциклы довольно активно. Это вынужденный момент. А второй момент – из тактических соображений, они считают, что это помогает им быстрее преодолевать расстояние, чтобы избегать ударов украинских дронов. Как по мне, это не так. Статистически не то чтобы это дает им какой-то выигрыш
Ранее УНН писал, что россия, вероятно, готовится к систематической интеграции использования мотоциклов в наступательные операции в Украине летом и осенью 2025 года. Отмечается, что таким тактическим приемом россияне, вероятно, хотят компенсировать ловкость использования беспилотников украинскими военными.
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