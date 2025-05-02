Війська рф тестують нову тактику на Донеччині: що відомо
Київ • УНН
російські війська почали використовувати мотоциклетні колони та наземні дрони на Донеччині. ДПСУ знищила колону, два роботизовані комплекси, танк та групу мотоциклістів.
російські війська почали тестувати у Донецькій області нову тактику, під час якої використовують мотоциклетні колони та наземні дрони. Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.
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Державна прикордонна служба України знищила російську мотоциклетну колону, наземні дрони, а також танк. Таким способом росіяни спробували вести нову тактику, яка виявилась невдалою.
За повідомленням ДПСУ вся колона була знищена: два ворожі роботизовані комплекси, танк, укриття та ціла група мотоциклістів.
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