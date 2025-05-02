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Війська рф тестують нову тактику на Донеччині: що відомо

Київ • УНН

 • 2202 перегляди

російські війська почали використовувати мотоциклетні колони та наземні дрони на Донеччині. ДПСУ знищила колону, два роботизовані комплекси, танк та групу мотоциклістів.

Війська рф тестують нову тактику на Донеччині: що відомо

російські війська почали тестувати у Донецькій області нову тактику, під час якої використовують мотоциклетні колони та наземні дрони. Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.

Деталі

Державна прикордонна служба України знищила російську мотоциклетну колону, наземні дрони, а також танк. Таким способом росіяни спробували вести нову тактику, яка виявилась невдалою.

За повідомленням ДПСУ вся колона була знищена: два ворожі роботизовані комплекси, танк, укриття та ціла група мотоциклістів.

Під прицілом прикордонників-операторів БпЛА "Фенікс": два ворожі роботизовані комплекси, танк, укриття та ціла група мотоциклістів. Усі спалені

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

На Краматорському напрямку українські військові дронами знищили броньований тягач та МТ-ЛБ окупантів під час евакуації. Ворог намагався втекти, але спроба завершилась провалом.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
Донецька область
Державна прикордонна служба України
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