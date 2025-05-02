Войска рф тестируют новую тактику на Донетчине: что известно
Киев • УНН
российские войска начали использовать мотоциклетные колонны и наземные дроны на Донетчине. ГПСУ уничтожила колонну, два роботизированных комплекса, танк и группу мотоциклистов.
российские войска начали тестировать в Донецкой области новую тактику, в ходе которой используют мотоциклетные колонны и наземные дроны. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.
Детали
Государственная пограничная служба Украины уничтожила российскую мотоциклетную колонну, наземные дроны, а также танк. Таким способом россияне попытались вести новую тактику, которая оказалась неудачной.
По сообщению ГПСУ вся колонна была уничтожена: два вражеских роботизированных комплекса, танк, укрытие и целая группа мотоциклистов.
Под прицелом пограничников-операторов БпЛА "Феникс": два вражеских роботизированных комплекса, танк, укрытие и целая группа мотоциклистов. Все сожжены
Напомним
На Краматорском направлении украинские военные дронами уничтожили бронированный тягач и МТ-ЛБ оккупантов во время эвакуации. Враг пытался убежать, но попытка завершилась провалом.