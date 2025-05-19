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"Это новая война": российская армия меняет тактику в Украине - NYT

Киев • УНН

 • 5660 просмотра

российские войска начали использовать мотоциклы для атак на украинские позиции из-за дефицита бронетехники. Мотоциклы позволяют быстро проникать в тыл, но несут значительные потери.

"Это новая война": российская армия меняет тактику в Украине - NYT

российские захватчики прибегли к новой самоубийственной, но и по своему эффективной тактике наступательных действий – бойцы врага на бешеной скорости прорываются через украинские позиции, применяя мотоциклы. Молниеносные атаки на мотоциклах стали ответом на дефицит у захватчиков бронетехники и доминирование украинских дронов, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Самоубийственные российские атаки на мотоциклах

Первые сообщения об отрядах мотоциклистов начали появляться в апреле 2024 года. Это было ответом на постоянные удары украинских беспилотников, которые сейчас убивают или калечат до 70 процентов всех солдат и уничтожают больше бронетехники, чем все остальные системы вооружения вместе взятые.

С осени прошлого года наблюдается значительное увеличение количества атак на мотоциклах в северо-восточной Харьковской области Украины и Донецкой области на востоке, где российские захватчики в значительной степени отказались от использования бронетехники после того, как понесли непомерные потери зимой 2023-2024 годов.

Атаки происходят быстро, но имеют серьезные недостатки. В течение месяцев подряд кадры с дронов демонстрировали остатки мотоциклов, которые превратили поля и украинские окопы в свалку деформированного металла и сожженных шин.

На фронте появляются не только мотоциклы, но и всевозможные нетрадиционные небронированные транспортные средства, включая квадроциклы, гражданские автомобили, багги китайского производства и электросамокаты.

17 апреля масштабный штурм восточноукраинского города-крепости Покровск привел к потере оккупантами 100 мотоциклов, 240 российских военнослужащих и 20 бронетехников, сообщают украинские СМИ.

В начале мая еще один российский штурм, направленный на село Вольное Поле на юге Донецка, закончился аналогичным образом. Сообщается, что до 70 мотоциклов, 90 военнослужащих и 60 транспортных средств было уничтожено украинскими защитниками, которые успешно использовали против врага мины, беспилотники и артиллерию.

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Также 110-я механизированная бригада Украины использовала беспилотники, чтобы уничтожить не менее 20 российских мотоциклов.

Еще один день – еще несколько сожженных "железных коней"

– издевались украинские бойцы.

Как россияне используют мотоциклы

Мотоциклы обычно являются первым этапом запланированной многоволновой атаки, которую отправляют без прикрытия для исследования и использования слабых мест, прежде чем будет применено более тяжелое оборудование.

Валерий Рябых, украинский аналитик оружия и редактор Defence Express, сказал: "Главная идея заключается в том, чтобы сократить время, затраченное на прохождение через зону поражения на передовой, которая сейчас шире, чем была в начале войны.

Хотя сейчас у них меньше бронетехники, а также нет ограничений в расплавлении живой силы, мотоциклы – это именно то, что нужно для этой работы

– добавил он.

Мотоциклы могут развивать скорость примерно 72 км/ч по пересеченной местности, тогда как небольшие дроны с видом от первого лица двигаются более чем вдвое быстрее. Но дроны должны добраться от своей базы до поля боя, и к этому времени водители имеют достаточно времени, чтобы добраться до окопов.

Украинский военный эксперт Павел Нарожный сказал: "Водяники могут иметь от пяти до десяти минут, чтобы штурмовать украинские окопы и атаковать, часто превосходя численно тех, кто находится внутри".

Он добавил, что благодаря быстрым движениям и разветвлениям, мотоциклы и багги начинают выявлять "очень эффективность" против украинской артиллерии и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Сейчас они составляют от 20 до 25 % российских атак. Украине трудно выдерживать такие непрерывные атаки

– добавил Нарожный, который также является основателем Reactive Post, некоммерческой организации, которая поддерживает артиллерийские бригады Украины.

Отмечается, что отдельные атаки сами по себе неэффективны, но как часть более широкого тактического плана истощения и дестабилизации украинской обороны, "они выполняют свою работу".

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Задача мотоциклистов заключается не в том, чтобы атаковать пехоту, а в том, чтобы пройти достаточно дальше в тыл украинских линий, чтобы атаковать минометные расчеты и подразделения беспилотников – более специализированных солдат, которых труднее заменить в случае их гибели или плена.

Украинские солдаты начинают называть это тактикой "бежать, ударять и убежать".

Весна принесла лучшую погоду, улучшила состояние местности. Это позволило россиянам на мотоциклах разведывать и атаковать украинские линии почти каждый день. Нужна одна успешная – и счастливая – атака, чтобы сместить часть фронта.

По данным Института изучения войны (ISW), россия использует мотоциклы для продвижения и захвата как можно большего количества украинской земли до возможного прекращения огня.

Под небом, которым управляют дроны, мы увидим гораздо больше мотоциклов, багги, скутеров, автомобилей на фронте. Это новая война

– сказал Нарожный.

Дополнение

Государственная пограничная служба Украины предупреждает, что российские войска начали тестировать в Донецкой области новую тактику, во время которой используют мотоциклетные колонны и наземные дроны.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Война
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