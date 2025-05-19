Українці не вірять у швидке закінчення війни з росією - The Atlantic

В Україні ніхто не вірить у швидке завершення війни з росією. Про це у своєму матеріалі написала автор The Atlantic Енн Епплбаум, передає УНН.

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Журналістка побувала у Львові, де зустрілась з місцевими жителями, а також міським головою Андрієм Садовим. За її словами, вона не зустріла жодної людини, яка б вірила, що російський президент хоче завершити війну, або що він буде вести переговори з такою метою в Стамбулі.

Також Епплбаум прокоментувала поведінку російської і української делегацій під час зустрічі в Туреччині. Вона зазначила: росіяни погрожували українцям в ході переговорів, але українську сторону це не здивувало, адже подібну риторику вони чули не перший рік.

Водночас слова президентів України і США про мир росіяни не сприймають серйозно, а терпимість Трампа щодо росії у кремлі сприймається як відверта насмішка. Крім того, росіяни перенаправили свою економіку на військові рейки і жертвують сотнями і тисячами людей, щоб забрати в України території.

З огляду на все це, українці вважають, що війна триватиме — і ця перспектива їх більше не лякає. Також вони впевнені, що зможуть продовжувати воювати без належного рівня американської допомоги. ЗСУ не відвойовують території, як це було восени 2022 року і не планують великого контрнаступу. Але Україна теж не програє у війні – зазначила Епплбаум.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Дональд Трамп втомився від російсько-українського конфлікту та прагне припинення вогню. Він заявляв, що проведе переговори як з путіним, так і з Зеленським.

Водночас у Білому домі заявили, що Дональд Трамп не встановлював нових термінів для завершення війни в Україні.