Украинцы не верят в быстрое окончание войны с россией - The Atlantic

В Украине никто не верит в быстрое завершение войны с россией. Об этом в своем материале написала автор The Atlantic Энн Эпплбаум, передает УНН.

Детали

Журналистка побывала во Львове, где встретилась с местными жителями, а также городским головой Андреем Садовым. По ее словам, она не встретила ни одного человека, который бы верил, что российский президент хочет завершить войну, или что он будет вести переговоры с такой целью в Стамбуле.

Также Эпплбаум прокомментировала поведение российской и украинской делегаций во время встречи в Турции. Она отметила: россияне угрожали украинцам в ходе переговоров, но украинскую сторону это не удивило, ведь подобную риторику они слышали не первый год.

В то же время слова президентов Украины и США о мире россияне не воспринимают всерьез, а терпимость Трампа к россии в кремле воспринимается как откровенная насмешка. Кроме того, россияне перенаправили свою экономику на военные рельсы и жертвуют сотнями и тысячами людей, чтобы забрать у Украины территории.

Учитывая все это, украинцы считают, что война будет продолжаться — и эта перспектива их больше не пугает. Также они уверены, что смогут продолжать воевать без должного уровня американской помощи. ВСУ не отвоевывают территории, как это было осенью 2022 года и не планируют большого контрнаступления. Но Украина тоже не проиграет в войне – отметила Эпплбаум.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Дональд Трамп устал от российско-украинского конфликта и стремится к прекращению огня. Он заявлял, что проведет переговоры как с путиным, так и с Зеленским.

В то же время в Белом доме заявили, что Дональд Трамп не устанавливал новых сроков для завершения войны в Украине.