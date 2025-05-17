"Феєрверк із детонацією БК": артилерійська розвідка ЗСУ знищила російський ЗРК "Бук-М1" вартістю $10 млн

Розвідники бригади 15 окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" ЗСУ виявили і знищили російський ЗРК "Бук-М1". Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ, передає УНН.

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Бійці виявили ворожий зенітно-ракетний комплекс і скоригували по ньому удар. Установку вартістю близько $10 млн повністю знищено.

Феєрверк із детонацією БК – йдеться в дописі до відео.

Доповнення

15-та окрема бригада артилерійської розвідки "Чорний ліс" - це формування артилерійських військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України. Підрозділ носить почесне найменування на честь історичної місцевості Наддніпрянської України, що уславилася своїми повстанцями.

На початку ХХ сторіччя, коли Україна відстоювала незалежність від російських окупантів (як "червоних", так і "білих" - ред), в районі с. Цвітне Чигиринського повіту (нині Олександрівського району Кіровоградської області) існувала повстанська республіка Чорного лісу. На її честь і назвали дану бригаду.

Сама бригада увійшла до складу ЗСУ під час розпаду Радянського Союзу в 1991 році. До того це була 337-ма реактивна артилерійська бригада радянської армії.

Нагадаємо

Бійці з 47 механізованої бригади "Маґура" ЗСУ знищили позицію російських розвідників на Сумському напрямку. Вони вдало застосували FPV-дрони та самохідну-артилерійську установку Paladin.