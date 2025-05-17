"Фейерверк с детонацией БК": артиллерийская разведка ВСУ уничтожила российский ЗРК "Бук-М1" стоимостью $10 млн

Разведчики бригады 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" ВСУ обнаружили и уничтожили российский ЗРК "Бук-М1". Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск, передает УНН.

Детали

Бойцы обнаружили вражеский зенитно-ракетный комплекс и скорректировали по нему удар. Установка стоимостью около $10 млн полностью уничтожена.

Фейерверк с детонацией БК – говорится в сообщении к видео.

Дополнение

15-я отдельная бригада артиллерийской разведки "Черный лес" - это формирование артиллерийских войск в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Подразделение носит почетное наименование в честь исторической местности Надднепровской Украины, прославившейся своими повстанцами.

В начале ХХ века, когда Украина отстаивала независимость от российских оккупантов (как "красных", так и "белых" - ред), в районе с. Цветное Чигиринского уезда (ныне Александровского района Кировоградской области) существовала повстанческая республика Черного леса. В ее честь и назвали данную бригаду.

Сама бригада вошла в состав ВСУ во время распада Советского Союза в 1991 году. До этого это была 337-я реактивная артиллерийская бригада советской армии.

Напомним

Бойцы из 47 механизированной бригады "Магура" ВСУ уничтожили позицию российских разведчиков на Сумском направлении. Они удачно применили FPV-дроны и самоходную артиллерийскую установку Paladin.