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Ситуация на фронте: 156 столкновений, 50 авиаударов и более 4 тысяч обстрелов – сводка Генштаба

Киев • УНН

 • 364 просмотра

В течение 19 мая на фронте произошло 156 боевых столкновений, враг нанес 50 авиаударов и совершил более 4 тысяч обстрелов по позициям ВСУ. Самая горячая ситуация на Покровском направлении.

Ситуация на фронте: 156 столкновений, 50 авиаударов и более 4 тысяч обстрелов – сводка Генштаба

С начала суток 19 мая на фронте зафиксировано 156 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес 50 авиаударов, применив 100 управляемых авиационных бомб.

Также оккупанты использовали 1117 дронов-камикадзе и совершили 4146 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам

- говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг дважды атаковал позиции украинских подразделений в районах Волчанска и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении произошло три наступательных действия вблизи Загрызового и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении зафиксировано 22 атаки противника вблизи Ямполовки, Копанок, Новомихайловки, Зеленой Долины, Торского и в направлении Глущенкового, Карповки, Серебрянки, Ямполя, Григорьевки, Нового Мира, Редкодуба и Ольговки. Одно боестолкновение продолжается.

На Северском направлении оккупанты четыре раза штурмовали позиции наших войск в районах Верхнекаменского, Белогоровки и в сторону Григоровки.

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На Краматорском направлении зафиксировано шесть атак в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Предтечино.

На Торецком направлении произошло 13 боевых столкновений в районах Торецка, Новоспаского, в сторону Дылеевки и Иванополья. До сих пор продолжается три боестолкновения.

На Покровском направлении российские войска совершили 59 атак в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Елизаветовка, Малиновка, Лысовка, Удачное, Новосергеевка, Троицкое, Котляровка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Заря, Новоукраинка, Старая Николаевка, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Попов Яр, Мирноград, Новониколаевка.

По предварительным данным, на этом направлении было обезврежено 128 оккупантов, из них 74 – безвозвратно. Также украинские военные уничтожили один терминал спутниковой связи, семь единиц автомобильной техники, четыре мотоцикла, 16 беспилотных летательных аппаратов различного типа, одну станцию радиоэлектронной борьбы и миномет захватчиков. Три боевые бронированные машины и один миномет врага были существенно повреждены

- рассказали в Генштабе.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 16 атак в районах Константинополя, Привольного, Равнополья, Вольного Поля и в сторону Новополя, Богатыря и Зеленого Поля. Одно боестолкновение продолжается. В то же время враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Темировка и Новополь.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудары по Гуляйполю и Малиновке.

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На Ореховском направлении отбито четыре атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Степного. Авиаударам подвергся Степногорск.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед – успеха не имели. Захватчики ударили управляемыми бомбами по населенному пункту Казацкое.

На Курском направлении Силы обороны Украины отбили десять атак противника. Также враг нанес 11 авиаударов, применив 26 управляемых авиабомб, и совершил 202 артиллерийских обстрела, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

Напомним

По информации The New York Times, российская армия меняет тактику в Украине. В частности, оккупанты начали использовать мотоциклы для атак на украинские позиции из-за дефицита бронетехники. Мотоциклы позволяют быстро проникать в тыл, при этом россияне несут значительные потери.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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