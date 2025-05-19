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ВСУ показали уничтожение двух российских танков на Торецком направлении: детали операции

Киев • УНН

 • 1008 просмотра

Бойцы 28-й бригады с помощью дронов обнаружили и уничтожили два танка оккупантов, которые прятались в заброшенных зданиях на Торецком направлении. Операторы дронов работают безошибочно.

ВСУ показали уничтожение двух российских танков на Торецком направлении: детали операции

Украинские войска уничтожили два танка оккупантов на Торецком Видео 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода публикует в Telegram-канале оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что пилоты дронов батальона беспилотных систем "Вспышка" выследили вражескую технику в укрытии россиян.

Еще минус два танка-сарая у врага. Противник спрятал свою бронетехнику в заброшенных сооружениях - ювелирная и мастерская работа пилотов

- говорится в подписи к видео.

Военные добавили, что операторы дронов бригады работают безошибочно.

Враг может прятаться, но от их птичек не убежать ни одному оккупанту

- отметили в ОСУВ "Хортица".

Напомним

Ранее военные показали, как на Покровском направлении операторы батальона "Корсар" дронами уничтожили танк Т-72 и две боевые бронемашины оккупантов.

Также появилось видео уничтожения дронами российских оккупантов во время попытки штурма позиций украинских военных.

"Магура" показала эффектное видео уничтожения российских захватчиков на Сумском направлении14.05.25, 11:44 • 4706 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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