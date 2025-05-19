ВСУ показали уничтожение двух российских танков на Торецком направлении: детали операции
Киев • УНН
Бойцы 28-й бригады с помощью дронов обнаружили и уничтожили два танка оккупантов, которые прятались в заброшенных зданиях на Торецком направлении. Операторы дронов работают безошибочно.
Украинские войска уничтожили два танка оккупантов на Торецком Видео 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода публикует в Telegram-канале оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что пилоты дронов батальона беспилотных систем "Вспышка" выследили вражескую технику в укрытии россиян.
Еще минус два танка-сарая у врага. Противник спрятал свою бронетехнику в заброшенных сооружениях - ювелирная и мастерская работа пилотов
Военные добавили, что операторы дронов бригады работают безошибочно.
Враг может прятаться, но от их птичек не убежать ни одному оккупанту
Напомним
Ранее военные показали, как на Покровском направлении операторы батальона "Корсар" дронами уничтожили танк Т-72 и две боевые бронемашины оккупантов.
Также появилось видео уничтожения дронами российских оккупантов во время попытки штурма позиций украинских военных.
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