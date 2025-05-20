Потери врага: за сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов и 58 артсистем

За сутки 19 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1030 солдат и 58 артсистем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 975800 (+1030) человек ликвидировано

танков ‒ 10834 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 22567 (+5)

артиллерийских систем ‒ 28067 (+58)

РСЗО ‒ 1388 (+1)

средства ПВО ‒ 1167 (0)

самолетов ‒ 372 (0)

вертолетов ‒ 336 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 36621 (+118)

крылатые ракеты ‒ 3197 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 49093 (+105)

специальная техника ‒ 3894 (+2)

Данные уточняются.

Напомним

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что за время полномасштабного вторжения россии в Украину более 700 тысяч российских военных были ранены или погибли, однако даже это не помогло ей достичь ни одной из стратегических целей, которые власти россии ставили перед собой.

Ситуация на фронте: 156 столкновений, 50 авиаударов и более 4 тысяч обстрелов – сводка Генштаба