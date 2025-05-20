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Потери врага: за сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов и 58 артсистем

Киев • УНН

 • 700 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, 19 мая российские войска потеряли 1030 солдат и 58 артсистем. С начала полномасштабного вторжения ликвидировано 975800 оккупантов.

Потери врага: за сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов и 58 артсистем

За сутки 19 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1030 солдат и 58 артсистем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 975800 (+1030) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10834 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 22567 (+5)
        • артиллерийских систем ‒ 28067 (+58)
          • РСЗО ‒ 1388 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1167 (0)
              • самолетов ‒ 372 (0)
                • вертолетов ‒ 336 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 36621 (+118)
                    • крылатые ракеты ‒ 3197 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 49093 (+105)
                            • специальная техника ‒ 3894 (+2)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

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                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

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