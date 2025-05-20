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Две трети боев - на трех направлениях: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 522 просмотра

За прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений, больше всего на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях. Силы обороны поразили районы сосредоточения личного состава и техники врага.

Две трети боев - на трех направлениях: карта от Генштаба

Две трети из 177 боев на фронте за прошедшие сутки произошло на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 20 мая, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего, за прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 59 авиационных ударов, сбросил 117 управляемых авиационных бомб, привлек 2882 дроны-камикадзе. Также враг совершил 5366 артиллерийских обстрелов, в том числе 157 - из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять средств ракетных войск и артиллерии российских захватчиков", - говорится в сообщении.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг трижды тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Загризового и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении произошло 23 боестолкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Ямполовки, Копанок, Новомихайловки, Зеленой Долины, Торского и в направлении Глущенкового, Карповки, Серебрянки, Ямполя, Григоровки, Нового Мира, Редкодуба и Ольговки.

На Сиверском направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районах Верхнекаменского, Белогоровки и в сторону Григоровки.

На Краматорском направлении враг совершил шесть атак в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Предтечиного.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 13 раз атаковал украинские подразделения в районах Торецка, Новоспаского, в сторону Дилиевки и Иванополья.

На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 72 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Елизаветовка, Малиновка, Лысовка, Удачное, Новосергеевка, Троицкое, Котляровка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Заря, Новоукраинка, Старая Николаевка, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Попов Яр, Мирноград, Новониколаевка.

На Новопавловском направлении украинские оборонцы отбили 22 атаки захватчиков в районах Константинополя, Привольного, Равнополья, Вольного Поля и в сторону Новополя, Багатыря и Зеленого Поля.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Степного.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед - успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили десять атак захватчиков. Также враг нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 32 управляемые авиационные бомбы, и совершил 227 обстрелов, семь из которых - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Потери врага: за сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов и 58 артсистем20.05.25, 08:03 • 746 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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