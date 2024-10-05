Загибель командира 186 батальйону Гриба: проводиться службове розслідування
Київ • УНН
123 бригада тероборони ЗСУ проводить службове розслідування обставин загибелі командира 186 батальйону Ігоря Гриба. Журналіст заявив про самогубство комбата після відступу батальйону з Вугледара.
123 бригада тероборони ЗСУ заявила, що проводиться службове розслідування щодо обставин загибелі командира 186 окремого батальйону Ігоря Гриба. Журналіст Володимир Бойко заявив, що комбат Гриб вчинив самогубство нібито після того, як його батальйон "втік" з позицій під Вугледаром, передає УНН.
"Маємо повідомити інформацію з приводу смерті військовослужбовця нашої бригади, командира 186 окремого батальйону Ігоря Гриба. Це був відданий військовій справі та своїй країні військовослужбовець, командир, який піклувався про особовий склад та не стояв осторонь проблем свого військового колективу. Світла пам'ять воїну-захиснику, співчуття рідним та близьким військовослужбовця. Обставини загибелі Ігоря Гриба наразі з’ясовуються, проводиться службове розслідування", - йдеться в повідомленні.
В 123 бригаді тероборони ЗСУ зазначили, що особовий склад бригади брав безпосередню участь у визволенні Миколаївщини та Херсонщини, а з листопада 2022 року виконував бойові завдання із захисту узбережжя річки Дніпро і островів Херсонської області.
"Тож маємо всі зрозуміти, і дати час керівництву бригади та Командуванню, розібратися в тих обставинах, що склалися у військовому колективі і вирішити всі проблемні питання для подальшого виконання особовим складом бойових завдань. Будемо надалі інформувати", - зазначається в повідомленні.
Контекст
Журналіст Володимир Бойко у Facebook заявив, що командир 186 окремого батальйону 123 окремої бригади ТрО підполковник Ігор Гриб нібито застрелився 2 жовтня після того, як його батальйон нібито втік з позицій під Вугледаром, внаслідок чого місто було втрачено остаточно.
Доповнення
В ОСУВ "Хортиця" 2 жовтня повідомили, що вище командування надало дозвіл на виведення підрозділів з Вугледару для "збереження особового складу і бойової техніки"
Пресофіцер 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка повідомляв, що вихід Сил оборони із Вугледару Донецької області дозволив мінімізувати втрати Сил оборони. Надалі тримати місто вже було би критично важко для українських підрозділів.
Зеленський про вихід ЗСУ з Вугледару: життя бійців важливіші, ніж будь-які забудови03.10.24, 16:30 • 14954 перегляди