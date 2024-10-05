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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гибель командира 186 батальона Гриба: проводится служебное расследование

Гибель командира 186 батальона Гриба: проводится служебное расследование

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 12:41  •  5195 просмотра

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123 бригада теробороны ВСУ проводит служебное расследование обстоятельств гибели командира 186 батальона Игоря Гриба. Журналист заявил о самоубийстве комбата после отступления батальона из Угледара.

123 бригада теробороны ВСУ заявила, что проводится служебное расследование относительно обстоятельств гибели командира 186 отдельного батальона Игоря Гриба. Журналист Владимир Бойко заявил, что комбат Гриб совершил самоубийство якобы после того, как его батальон "сбежал" с позиций под Угледаром, передает УНН.

"Должны сообщить информацию по поводу смерти военнослужащего нашей бригады, командира 186 отдельного батальона Игоря Гриба. Это был преданный военному делу и своей стране военнослужащий, командир, который заботился о личном составе и не стоял в стороне от проблем своего военного коллектива. Светлая память воину-защитнику, соболезнования родным и близким военнослужащего. Обстоятельства  гибели Игоря  Гриба пока  выясняются, проводится служебное расследование", - говорится в сообщении.

В 123 бригаде теробороны ВСУ отметили, что личный состав бригады принимал непосредственное участие в освобождении Николаевщины и Херсонщины, а с ноября 2022 года  выполнял боевые задачи по защите побережья реки Днепр и островов Херсонской области.

"Поэтому должны все понять, и дать время руководству бригады и Командованию, разобраться в тех обстоятельствах, сложившихся в военном коллективе и решить все проблемные вопросы для дальнейшего выполнения личным составом боевых задач. Будем в дальнейшем информировать", - отмечается в сообщении.

Контекст

Журналист Владимир Бойко в Facebook заявил, что командир 186 отдельного батальона 123 отдельной бригады ТрО подполковник Игорь Гриб якобы застрелился 2 октября после того, как его батальон якобы сбежал с позиций под Угледаром, в результате чего город был потерян окончательно.

Дополнение

В ОСУВ "Хортица" 2 октября сообщили, что высшее командование дало разрешение на вывод подразделений из Угледара для "сохранения личного состава и боевой техники"

Пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. Черных Запорожцев Арсений Прилипка сообщал, что выход Сил обороны из Угледара Донецкой области позволил минимизировать потери Сил обороны. В дальнейшем держать город уже было бы критически трудно для украинских подразделений. 

Зеленский о выходе ВСУ из Угледара: жизни бойцов важнее, чем любые застройки3 октября 2024, 13:30 • 13814 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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