Проти Безуглої відкрили справу, зокрема, за фактом держзради

За рішенням суду в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості щодо можливих кримінальних правопорушень народної депутатки Мар’яни Безуглої. Зокрема, йдеться про кримінальне провадження за чотирма кримінальними правопорушеннями - держзрада, розголошення держтаємниці, розголошення відомостей військового характеру, передає УНН.

Деталі

Як повідомили журналісту УНН в Офісі Генпрокурора, "на виконання ухвал Печерського районного суду міста Києва за зверненнями заявників ОГП внесено відповідні відомості до ЄРДР щодо народного депутата України".

У ОГП додали, що досудове розслідування здійснюють слідчі ДБР за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора. Наразі триває слідство, тому будь-які деталі можуть бути повідомлені лише в межах, які не зашкодять розслідуванню.

Працівники ДБР дійсно здійснюють досудове розслідування щодо позафракційної народної депутатки України в об'єднаному кримінальному провадженні, розпочатому Генеральним прокурором на виконання ухвал Печерського районного суду міста Києва, постановлених за зверненнями громадської організації та народного депутата - підтвердила у коментарі для УНН радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

За її словами, йдеться про кримінальне провадження за чотирма кримінальними правопорушеннями, передбаченими ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 328 КК України (розголошення державної таємниці), ч. 1 ст. 422 КК України (розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю) та ч. 1 ст. 344 КК України (втручання у діяльність державного діяча).

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора - додала вона.

Доповнення

Напередодні народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Тарута повідомив, що Офіс Генпрокурора відкрив провадження щодо Мар’яни Безуглої за статтею про державну зраду.

Слідство перевіряє, чи могли публічні заяви Безуглої нашкодити українським військовим. І, на жаль, є конкретні приклади. Після поширення інформації про 72-гу бригаду, яка тримала Вугледар: була зірвана планова ротація; втрачено оборонні позиції. Після її заяв про "виведення бригади з Вугледара" вже менш ніж за добу росіяни перекинули на цей напрямок значні сили. І це не поодинокий випадок. Коли публічна діяльність призводить до: втрат серед військових; ослаблення оборони; деморалізації армії. Це вже не про "свободу слова". Це "про відповідальність" - зазначив Тарута.

У серпні 2024 року, під час боїв за Вугледар на Донеччині Мар’яна Безугла заявила, що має численні звернення військових, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський забрав з позицій 72-гу окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців, яка, за її словами, відбивала атаки вже два роки і прекрасно знає місцевість.

Росіянам таке вже відомо і вони готуються. Це буде катастрофа, як з Торецьком і Нью-Йорком, коли звідти забрали 24 бригаду. Таке враження, що він спеціально розхитує фронт - писала Безугла.

Сама ж Безугла відреагувала на досудове розслідування.

"Мене не злякати", - написала Безугла.

