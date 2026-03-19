Против Безуглой открыли дело, в частности, по факту госизмены

По решению суда в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о возможных уголовных правонарушениях народного депутата Марьяны Безуглой. В частности, речь идет об уголовном производстве по четырем уголовным правонарушениям – госизмена, разглашение гостайны, разглашение сведений военного характера, передает УНН.

Детали

Как сообщили журналисту УНН в Офисе Генпрокурора, "во исполнение определений Печерского районного суда города Киева по обращениям заявителей ОГП внесены соответствующие сведения в ЕРДР относительно народного депутата Украины".

В ОГП добавили, что досудебное расследование осуществляют следователи ГБР под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора. Сейчас продолжается следствие, поэтому любые детали могут быть сообщены только в пределах, которые не повредят расследованию.

Сотрудники ГБР действительно осуществляют досудебное расследование в отношении внефракционного народного депутата Украины в объединенном уголовном производстве, начатом Генеральным прокурором во исполнение определений Печерского районного суда города Киева, вынесенных по обращениям общественной организации и народного депутата - подтвердила в комментарии для УНН советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

По ее словам, речь идет об уголовном производстве по четырем уголовным правонарушениям, предусмотренным ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 1 ст. 328 УК Украины (разглашение государственной тайны), ч. 1 ст. 422 УК Украины (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну) и ч. 1 ст. 344 УК Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля).

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора - добавила она.

Дополнение

Накануне народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Тарута сообщил, что Офис Генпрокурора открыл производство в отношении Марьяны Безуглой по статье о государственной измене.

Следствие проверяет, могли ли публичные заявления Безуглой навредить украинским военным. И, к сожалению, есть конкретные примеры. После распространения информации о 72-й бригаде, которая держала Угледар: была сорвана плановая ротация; утрачены оборонительные позиции. После ее заявлений о "выводе бригады из Угледара" уже менее чем за сутки россияне перебросили на это направление значительные силы. И это не единичный случай. Когда публичная деятельность приводит к: потерям среди военных; ослаблению обороны; деморализации армии. Это уже не о "свободе слова". Это "об ответственности" - отметил Тарута.

В августе 2024 года, во время боев за Угледар в Донецкой области Марьяна Безуглая заявила, что имеет многочисленные обращения военных, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский забрал с позиций 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев, которая, по ее словам, отбивала атаки уже два года и прекрасно знает местность.

Россиянам такое уже известно и они готовятся. Это будет катастрофа, как с Торецком и Нью-Йорком, когда оттуда забрали 24 бригаду. Такое впечатление, что он специально расшатывает фронт - писала Безуглая.

Сама же Безуглая отреагировала на досудебное расследование.

"Меня не испугать", - написала Безуглая.

