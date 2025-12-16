В Раде "стычки", поссорились Тарута и Безуглая: видео
Киев • УНН
В Раде произошли стычки между Сергеем Тарутой и Марьяной Безуглой. Безуглая подтвердила инцидент, связанный с сорванными плакатами по военной реформе.
Детали
"В Раде начались стычки, Сергей Тарута срывает ленты и ссорится с Безуглой", - сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Сама Марьяна Безуглая подтвердила это и показала видео, назвав причиной якобы сорванные "плакаты по военной реформе и срокам службы".
По словам Гончаренко, глава ВР Руслан Стефанчук призвал освободить трибуну, но "Марьяна отказывается освободить трибуну".