В Раде "стычки", поссорились Тарута и Безуглая: видео

В Верховной Раде произошли "стычки", состоялась ссора между народными депутатами Сергеем Тарутой и Марьяной Безуглой, которая подтвердила инцидент, связанный с сорванными плакатами, пишет УНН.

Детали

"В Раде начались стычки, Сергей Тарута срывает ленты и ссорится с Безуглой", - сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Сама Марьяна Безуглая подтвердила это и показала видео, назвав причиной якобы сорванные "плакаты по военной реформе и срокам службы".

По словам Гончаренко, глава ВР Руслан Стефанчук призвал освободить трибуну, но "Марьяна отказывается освободить трибуну".