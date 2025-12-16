У Раді "сутички", посварилися Тарута і Безугла: відео

У Верховній Раді відбулися "сутички", сталася сварка між народними депутатами Сергієм Тарутою та Мар'яною Безуглою, яка підтвердила інцидент, пов'язаний із зірваними плакатами, пише УНН.

Деталі

"В Раді почались сутички, Сергій Тарута зриває стрічки і свариться з Безуглою", - повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Сама Мар'яна Безугла підтвердила це і показала відео, назвавши причиною ніьито зірвані "плакати щодо військової реформи і термінів служби".

Зі слів Гончаренка, голова ВР Руслан Стефачук закликав звільнити трибуну, але "Марʼяна відмовляється звільнити трибуну".