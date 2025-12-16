$42.250.05
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08 • 8962 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00 • 10061 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 14370 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 23028 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 18875 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 17683 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 16161 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
16 грудня, 00:04 • 12153 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 10883 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
У Раді "сутички", посварилися Тарута і Безугла: відео

Київ • УНН

 • 178 перегляди

У Раді відбулися сутички між Сергієм Тарутою та Мар'яною Безуглою. Безугла підтвердила інцидент, пов'язаний із зірваними плакатами щодо військової реформи.

У Раді "сутички", посварилися Тарута і Безугла: відео

У Верховній Раді відбулися "сутички", сталася сварка між народними депутатами Сергієм Тарутою та Мар'яною Безуглою, яка підтвердила інцидент, пов'язаний із зірваними плакатами, пише УНН.

Деталі

"В Раді почались сутички, Сергій Тарута зриває стрічки і свариться з Безуглою", - повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Сама Мар'яна Безугла підтвердила це і показала відео, назвавши причиною ніьито зірвані "плакати щодо військової реформи і термінів служби".

Зі слів Гончаренка, голова ВР Руслан Стефачук закликав звільнити трибуну, але "Марʼяна відмовляється звільнити трибуну".

Юлія Шрамко

Політика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Олексій Гончаренко
Руслан Стефанчук