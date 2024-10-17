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Вздовж лінії фронту кількість боєзіткнень зросла до 191, найгарячіше на Покровському і Курахівському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 22717 перегляди

Генштаб повідомляє про 191 бойове зіткнення вздовж лінії фронту за добу. Найінтенсивніші бої на Покровському та Курахівському напрямках, де ворог здійснив 90 атак.

Вздовж лінії фронту кількість боєзіткнень зросла до 191, найгарячіше на Покровському і Курахівському напрямках - Генштаб

Вздовж лінії фронту кількість бойових зіткнень зросла до 191, на більшості напрямків бої тривають. Про це повідомляє Генштаб у зведенні станом на 22.00 17.10.2024, пише УНН.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 191, противник завдав 47 авіаційних ударів із застосуванням 83 КАБів, більше 650 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3250 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння,

- йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень з російськими загарбниками. Шість атак відбито в районі Стариці триває ще один бій.

На Куп’янському напрямку противник 16 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Вишневого та Надії. Три атаки досі триває.

21 раз ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямках Греківки, Дружелюбівки, Катеринівки, Новомихайлівки, Новосадового, Невського, Торського, Серебрянки, Кремінної та Білогорівки. Біля Новосадового триває бій.

На Краматорському напрямку мали місце вісім бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районах Григорівки, Міньківки, Часового Яру та Іванівського, сім спроб ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами, триває бойове зіткнення поблизу Часового Яру.

Ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. В  районах Торецька, Неліпівки та Щербанівки окупанти отримали жорстку відсіч від наших захисників.  Всі атаки відбито.

На Покровському напрямку впродовж дня агресор здійснив 45 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Суха Балка, Промінь, Сухий Яр, Новоторецьке, Михайлівка, Лисівка, Селидове. Загалом, 35 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще десять боєзіткнень – тривають.

За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 365 осіб вбитими та пораненими. Знищено три танки, одну бойову броньовану машину, одну радіолокаційну станцію. Окрім того, один танк, один БТР, два БМП, одну ворожу гармату та три автомобілі були пошкоджені.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується 45 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах Ізмайлівки, Новодмитрівки, Курахового, Гірника, Антонівки, Костянтинівки, Зоряного, Гострого, Георгіївки, Катеринівки та Водяного. Підрозділи Сил оборони відбили 36 атак противника, дев’ять атак тривають досі. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.

На Времівському напрямку відбулося десять боєзіткнень. Всі ворожі штурми зупинені в районах Вугледару та Левадного. Ситуація контрольована Силами оборони України.

На Оріхівському напрямку одну безуспішну атаку ворога відбито нашими оборонцями протягом дня поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку наші воїни п’ять разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога і надалі завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На даний час відомо про 24 авіаційних ударів із застосуванням 37 КАБ,

- додали у Генштабі.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги13.07.23, 15:05 • 345416 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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