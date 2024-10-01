72-а бригада спростовує повне захоплення Вугледару окупантами - ЗМІ
Київ • УНН
Військові 72-ї бригади заперечили повне захоплення Вугледару. Вони повідомили, що частина міста все ще під контролем ЗСУ, хоча більша територія окупована ворожими військами.
У 72-й бригаді спростували повне захоплення Вугледару. Про це повідомляє Суспільне, передає УНН.
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Військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади заперечили інформацію про повне захоплення міста Вугледар окупантами. У коментарі Суспільному двоє військових бригади поінформували, що станом на вечір 1 жовтня окремі частини міста все ще перебувають під контролем Захисників України, хоча більша частина Вугледару дійсно опинилася під окупацією російських військ.
Наказу про вихід з міста бригада не отримувала
Нагадаємо
Раніше про захоплення Вугледару повідомив DeepState, опираючись на відеоматеріали, які протягом 1 жовтня публікували російські Telegram-канали. На цих кадрах загарбники підіймали російські прапори на будівлях міста.
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