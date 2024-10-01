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У Вугледарі тривають активні бої, ситуація важка - керівник ЦПД

Київ • УНН

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У Вугледарі на Донеччині продовжуються активні бої, ситуація залишається важкою. росіяни намагаються створити враження захоплення міста, але бойові дії тривають, доставка гуманітарної допомоги ускладнена.

У Вугледарі на Донеччині ситуація важка, тривають активні бої. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

У Вугледарі тривають активні бої. Росіяни як завжди інформаційно видаватимуть свій прапор з одного вікна за захоплення міста. Зараз ситуація важка, і бої продовжуються станом на цей момент

- написав Коваленко у Telegram о 13:46 сьогодні.

Доповнення

Голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін раніше повідомляв, що ворог знаходиться майже у центрі міста Вугледар, тому для 107 людей, які залишились у місті, завести гуманітарну допомогу, питну воду та медикаменти - вкрай важко.

Командира 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка захищає Вугледар Донецької області, Івана Вінніка звільнили з посади. 29 вересня, він подякував побратимам за спільну роботу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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vuhledarВугледар
donetskДонецьк

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