Звільнили комбрига 72 ОМБр, яка захищає Вугледар: що відомо

Командира 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка захищає Вугледар Донецької області, Івана Вінніка звільнили з посади. Сьогодні, 29 вересня, він подякував побратимам за спільну роботу. Про це УНН повідомляє із посиланням на допис Вінніка у Facebook.

Від літа 2022 до сьогодні — я мав довгий і непростий шлях. Але він не був важким, бо долав я його не сам. Поряд була вірна й вмотивована команда. Дякую кожному та кожній за ваше терпіння, волю та сили. Дякую, що слухали, чули, говорили, пропонували. Дякую за спільну боротьбу. Дякую, що були поряд. Я це дуже ціную! Для мене честь бути частиною "Чорних Запорожців", і той зв’язок, який утворився між нами, залишиться назавжди