Звільнили комбрига 72 ОМБр, яка захищає Вугледар: що відомо
Київ • УНН
Іван Віннік подякував побратимам за спільну роботу після звільнення з посади командира 72-ї бригади. Раніше повідомлялося про його призначення на вищу посаду для передачі бойового досвіду.
Командира 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка захищає Вугледар Донецької області, Івана Вінніка звільнили з посади. Сьогодні, 29 вересня, він подякував побратимам за спільну роботу. Про це УНН повідомляє із посиланням на допис Вінніка у Facebook.
Від літа 2022 до сьогодні — я мав довгий і непростий шлях. Але він не був важким, бо долав я його не сам. Поряд була вірна й вмотивована команда. Дякую кожному та кожній за ваше терпіння, волю та сили. Дякую, що слухали, чули, говорили, пропонували. Дякую за спільну боротьбу. Дякую, що були поряд. Я це дуже ціную! Для мене честь бути частиною "Чорних Запорожців", і той зв’язок, який утворився між нами, залишиться назавжди
20 вересня в ОК "Північ" повідомляли про призначення Вінніка на нову вищу посаду "з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду". Там вказали, що під керівництвом Вінніка бригада пройшла "непростий шлях, проте гідно тримала визначені їй напрямки оборони".
"Спочатку був Бахмут, потім Вугледар, де в січні-лютому 2023 року бригада змогла відбити один із найбільших наступів за час російсько-української війни", - розповіли в ОК "Північ".
Доповення
За минулу добу, 28 вересня, на Времівському напрямку противник здійснив 16 спроб захопити наші позиції неподалік Вугледара, Водяного та Катеринівки Донецької області. Також атакував з боку Причистівки.
25 вересня голова ОВА Вадим Філашкін повідомляв, що на підступах до Вугледара Донецької області окремі російські ДРГ намагаються прориватися в місто, але воїни ЗСУ знищують ці групи.
ISW: захоплення Вугледара не дасть росіянам особливої оперативної переваги25.09.24, 10:45 • 14748 переглядiв