Російські ДРГ намагаються прорватися у Вугледар, на околицях міста ворога немає - ОВА
Київ • УНН
Окремі російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються проникнути у Вугледар, але українські військові їх знищують. У місті залишається близько 100 цивільних, доставка гуманітарної допомоги ускладнена.
На підступах до Вугледара Донецької області окремі російські ДРГ намагаються прориватися в місто, але воїни ЗСУ знищують ці групи. Місто не захоплене росіянами, повідомив у середу голова ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону, передає УНН.
Спалили величезну кількість ворожої техніки (на підступах до Вугледара -ред.) , але, на жаль, ворог має просування. В місті зараз залишаються близько 100 людей, які майже взагалі не хочу виїжджати і завезти їм гуманітарну допомогу дуже складно, дуже важко, тому що ворог прострілює усі під'їздні шляхи
Він також заспокоїв, що на околицях міста ворога ще немає. "Заходять диверсійно-розвідувальні групи, але наші захисники намагаються їх вибити. Місто ще не захоплене", - вказав голова ОВА.
російські війська атакують Вугледар з трьох сторін - британська розвідка25.09.24, 12:45 • 16752 перегляди