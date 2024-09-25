російські війська атакують Вугледар з трьох сторін - британська розвідка

російські військові займають околиці міста Вугледар Донецької області, місто штурмують із трьох сторін, йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії, повідомляє УНН.

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Рросійські війська домоглися нових успіхів в околицях Вугледара на південному сході України. Цілком імовірно, що російські війська тепер загрожують місту з трьох боків. Вони вже займають околиці міста, на які росія неодноразово нападала з 2022 року. Цілком імовірно, що протягом наступного тижня російські війська продовжать чинити тиск на цю ділянку лінії розмежування, яку добре обороняють