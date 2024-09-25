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російські війська атакують Вугледар з трьох сторін - британська розвідка

російські війська атакують Вугледар з трьох сторін - британська розвідка

Київ • УНН

 • 16752 перегляди

Російські війська займають околиці Вугледара і атакують місто з трьох боків, повідомляє британська розвідка. Також росіяни ведуть бої в Торецьку, на південь від Покровська та в районі Часова Яру.

російські військові займають околиці міста Вугледар Донецької області, місто штурмують із трьох сторін, йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії, повідомляє УНН.

Деталі

Рросійські війська домоглися нових успіхів в околицях Вугледара на південному сході України. Цілком імовірно, що російські війська тепер загрожують місту з трьох боків. Вони вже займають околиці міста, на які росія неодноразово нападала з 2022 року. Цілком імовірно, що протягом наступного тижня російські війська продовжать чинити тиск на цю ділянку лінії розмежування, яку добре обороняють

- йдеться у звіті Міноборони Британії.

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У розвідці зазначають, у центральній частині Донецької області російські війська ведуть бої у східній половині Торецька і на південь від Покровська. Вони домоглися лише повільного прогресу в районі Часова Яру. 

"Ймовірно, російські війська атакують кілька цілей одночасно, щоб розтягнути українські сили. Однак це також не дозволяє росії зосередити сили на одній ділянці лінії фронту для досягнення більш значного ефекту", - вважають у британській розвідці. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
ministerstvo-oborony-velyka-brytaniiaМіністерство оборони (Велика Британія)
pokrovsk-ukrainaПокровськ, Україна
vuhledarВугледар
toretskТорецьк
chasiv-yarЧасів Яр
ukrainaУкраїна
donetskДонецьк

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