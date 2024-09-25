российские войска атакуют Угледар с трех сторон - британская разведка

российские военные занимают окрестности города Угледар Донецкой области, город штурмуют с трех сторон, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, сообщает УНН.

Детали

Российские войска добились новых успехов в окрестностях Угледара на юго-востоке Украины. Вполне вероятно, что российские войска теперь угрожают городу с трех сторон. Они уже занимают окраины города, на которые россия неоднократно нападала с 2022 года. Вполне вероятно, что в течение следующей недели российские войска продолжат оказывать давление на этот участок линии разграничения, который хорошо обороняют - говорится в отчете Минобороны Британии.

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В разведке отмечают, в центральной части Донецкой области российские войска ведут бои в восточной половине Торецка и к югу от Покровска. Они добились лишь медленного прогресса в районе Часова Яра.

«Вероятно, российские войска атакуют несколько целей одновременно, чтобы растянуть украинские силы. Однако это также не позволяет россии сосредоточить силы на одном участке линии фронта для достижения более значительного эффекта», - считают в британской разведке.

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