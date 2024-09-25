Генштаб о ситуации на фронте: 154 боев за сутки, самые активные атаки врага - на Покровском и Лиманском направлениях

Ситуация на фронте остается сложной. За прошедшие сутки состоялось 154 боевых столкновения. На Покровском направлении наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоторецкого, на Кураховском - активно оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Георгиевки и Цукурино. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 25 сентября, передает УНН.

Как указали в Генштабе, противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует позиции ВСУ. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением шести ракет, а также 75 авиаударов, в частности сбросил 123 КАБ. Кроме этого, совершил почти 5000 обстрелов, из них 178 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около 1700 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два вражеских пункта управления, 20 районов сосредоточения личного состава, три средства ПВО и одну артиллерийскую систему противника.

На Харьковском направлении враг трижды пытался штурмовать вблизи населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Андреевки, Кругляковки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Торского, Макеевки, Новосадового и Заречного.

На Северском направлении украинские защитники отбили три штурма российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали десять раз в районах Калиновки, Миньковки, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак в сторону Торецка, Щербиновки и вблизи Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецкое, Красный Яр, Новогродовка, Николаевка, Мариновка и Зеленое Поле. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоторецкого.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Георгиевки и Цукурино. Кроме этого, враг атаковал в сторону Дальнего, Константиновки, Катериновки и Желанного Второго.

На Времовском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций в районах Угледара, Катериновки, Водяного и Павловки. Активно задействовал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.

На Гуляйпольском направлении российские захватчики обстреляли НАРАМИ Белогорье.

Трижды безуспешно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Еще плюс 1250 оккупантов и 15 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За прошедшие сутки российские самолеты нанесли тринадцать авиударов девятнадцатью КАБами по собственной территории.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

The Times: операция ВСУ в курской области рф - один из элементов "плана победы" Украины