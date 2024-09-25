Генштаб про ситуацію на фронті: 154 боїв за добу, найактивніші атаки ворога - на Покровському та Лиманському напрямках

Ситуація на фронті залишається складною. Протягом минулої доби відбулось 154 бойових зіткнення. На Покровському напрямку найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоторецького, на Курахівському - найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Георгіївки та Цукуриного. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 8:00 25 вересня, передає УНН.

Як вказали у Генштабі, противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує позиції ЗСУ. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу максимальних втрат.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням шести ракет, а також 75 авіаударів, зокрема скинув 123 КАБ. Крім цього, здійснив майже 5000 обстрілів, з них 178 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько 1700 дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два ворожі пункти управління, 20 районів зосередження особового складу, три засоби ППО та одну артилерійську систему противника.

На Харківському напрямку ворог тричі намагався штурмувати поблизу населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Андріївки, Кругляківки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Торського, Макіївки, Новосадового та Зарічного.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили три штурми російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували десять разів у районах Калинівки, Миньківки, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак у бік Торецька, Щербинівки та поблизу Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Красний Яр, Новогродівка, Миколаївка, Маринівка та Зелене Поле. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоторецького.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Георгіївки та Цукуриного. Окрім цього, ворог атакував у бік Дальнього, Костянтинівки, Катеринівки та Желанного Другого.

На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій в районах Вугледару, Катеринівки, Водяного та Павлівки. Активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

На Гуляйпільському напрямку російські загарбники обстріляли НАРАми Білогір’я.

Тричі безуспішно війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Ще плюс 1250 окупантів і 15 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали тринадцять авіударів дев’ятнадцятьма КАБми по власній території.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

The Times: операція ЗСУ у курській області рф - один із елементів "плану перемоги" України