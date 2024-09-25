Генштаб про ситуацію на фронті: 154 боїв за добу, найактивніші атаки ворога - на Покровському та Лиманському напрямках

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 426 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
15:18 • 91713 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 156782 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 99359 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 334236 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 169962 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 142527 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 195489 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123759 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107983 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.1 м/с
63 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 129854 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 39771 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 149700 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 30099 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 74159 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 426 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 74328 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 91713 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 156782 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 149858 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 18282 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 20207 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 30194 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 39854 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 129939 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Генштаб про ситуацію на фронті: 154 боїв за добу, найактивніші атаки ворога - на Покровському та Лиманському напрямках

Київ • УНН

 • 14848 перегляди

На фронті відбулося 154 бойових зіткнення за минулу добу. Найактивніші атаки ворога були на Покровському та Лиманському напрямках, українські захисники стійко стримують натиск і завдають максимальних втрат.

Генштаб про ситуацію на фронті: 154 боїв за добу, найактивніші атаки ворога - на Покровському та Лиманському напрямках

Ситуація на фронті залишається складною. Протягом минулої доби відбулось 154 бойових зіткнення. На Покровському напрямку найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоторецького, на Курахівському - найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Георгіївки та Цукуриного. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 8:00 25 вересня, передає УНН

 Як вказали у Генштабі, противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує позиції ЗСУ. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу максимальних втрат.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням шести ракет, а також 75 авіаударів, зокрема скинув 123 КАБ. Крім цього, здійснив майже 5000 обстрілів, з них 178 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько 1700 дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два ворожі пункти управління, 20 районів зосередження особового складу, три засоби ППО та одну артилерійську систему противника.

На Харківському напрямку ворог тричі намагався штурмувати поблизу населеного пункту Вовчанськ. 

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Андріївки, Кругляківки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Торського, Макіївки, Новосадового та Зарічного.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили три штурми російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували десять разів у районах Калинівки, Миньківки, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак у бік Торецька, Щербинівки та поблизу Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Красний Яр, Новогродівка, Миколаївка, Маринівка та Зелене Поле. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоторецького.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Георгіївки та Цукуриного. Окрім цього, ворог атакував у бік Дальнього, Костянтинівки, Катеринівки та Желанного Другого.

На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій в районах Вугледару, Катеринівки, Водяного та Павлівки. Активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

На Гуляйпільському напрямку російські загарбники обстріляли НАРАми Білогір’я.

Тричі безуспішно війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Ще плюс 1250 окупантів і 15 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога25.09.24, 08:04 • 14651 перегляд

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали тринадцять авіударів дев’ятнадцятьма КАБми по власній території.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

The Times: операція ЗСУ у курській області рф - один із елементів "плану перемоги" України23.09.24, 10:15 • 47037 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Україна
Чернігів
Суми
Харків
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59