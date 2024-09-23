The Times: операція ЗСУ у курській області рф - один із елементів "плану перемоги" України

Операція ЗСУ у курській області росії - є одним із елементів "плану перемоги" України, який представить Президент України Володимир Зеленський лідеру США Джо Байдену цього тижня. Про це пише видання The Times із посиланням на свої джерела, передає УНН.

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Як пише видання, під час візиту до США цього тижня Президент України Володимир Зеленський закличе надати гарантії безпеки на випадок перемоги Дональда Трампа на виборах - щоб майбутня адміністрація Трампа не змусила Україну укласти невигідну мирну угоду.

Зеленський вирушить на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку, а потім до Вашингтона, щоб представити "план перемоги", покликаний змусити росію почати переговори з Україною.

За його словами, план потребує швидкої підтримки президента Байдена та інших західних лідерів, щоб Україна могла почати переговори до кінця року з позиції сили.

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Зеленський хоче "довести" американську підтримку Україні після того, як Дональд Трамп, республіканський кандидат у Білий дім, і його кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс припустили, що війна може бути припинена шляхом територіальних поступок росії.

Один із західних дипломатів, які брали участь у дискусіях, зазначив, що американські президентські вибори мають велике значення не тільки для України. "Для путіна результат виборів буде найважливішим елементом у його власних розрахунках", - сказав дипломат. "Якщо росіяни дійдуть висновку, що у Вашингтоні є уряд, який має намір продовжувати підтримувати Україну, це, безумовно, змінить їхнє ставлення до можливих переговорів. Але якщо в них виникне відчуття, що це Дональд Трамп, який, можливо, пропонує їм дешевий вихід, то на цьому все й закінчиться".

План Зеленського складається з чотирьох ключових пунктів: по-перше, прохання про надання західних гарантій безпеки на кшталт пакту про взаємну оборону під час вступу до НАТО; по-друге, продовження операції ЗСУ у курській області росії як територіального "козиря"; по-третє, прохання про надання "специфічної" сучасної зброї; і по-четверте, міжнародна фінансова допомога для зруйнованої економіки України.

План перемоги України розрахований на підтримку Байдена - Зеленський

Зеленський сказав, що не розкриватиме повних деталей плану до зустрічі з Байденом у Білому домі в четвер, додавши, що він також має намір презентувати його двом кандидатам у президенти, Трампу і Камалі Гарріс.

Байден навряд чи оголосить, чи дасть він Україні дозвіл на використання ракет більшої дальності, включно з британськими Storm Shadow, на російській території. Ця вимога України стала предметом бурхливих спекуляцій. "Це справді британсько-американське рішення", - сказав дипломат із третьої країни, що представляє НАТО. Але, він попередив, що "рівень загрози з боку росіян і путіна ніколи не був таким сильним. І головна проблема в тому, що ми не знаємо, де справжні червоні лінії".

The Times наголошує, що росія вже перемістила багато своїх літаків і ракетних систем за межі досяжності ракет дальнього радіусу дії, а це означає, що навіть якщо дозвіл на їхнє використання буде отримано, в публічно чи в інший спосіб, ймовірність того, що цей крок змінить хід війни, невелика.