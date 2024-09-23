The Times: операція ЗСУ у курській області рф - один із елементів "плану перемоги" України

ukru
06:19 • 33752 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 86843 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 138545 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 189060 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 143905 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 128257 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 124202 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 162135 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76752 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84864 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.3 м/с
88 %
749 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 75636 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 69011 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 66995 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 67426 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 62914 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 43211 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 189041 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 162126 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 195980 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 529784 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 1884 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 9162 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 18642 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 42293 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 41055 перегляди
Актуальне
The Times: операція ЗСУ у курській області рф - один із елементів "плану перемоги" України

The Times: операція ЗСУ у курській області рф - один із елементів "плану перемоги" України

Київ • УНН

 • 47028 перегляди

Президент України Зеленський представить Байдену "план перемоги", що включає операцію ЗСУ в курській області рф. План має на меті змусити росію почати переговори з Україною до кінця року.

Операція ЗСУ у курській області росії - є одним із елементів "плану перемоги" України, який представить Президент України Володимир Зеленський лідеру США Джо Байдену цього тижня.  Про це пише видання The Times із посиланням на свої джерела, передає УНН

Деталі

Як пише видання, під час візиту до США цього тижня Президент України Володимир Зеленський закличе надати гарантії безпеки на випадок перемоги Дональда Трампа на виборах - щоб майбутня адміністрація Трампа не змусила Україну укласти невигідну мирну угоду.

Зеленський вирушить на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку, а потім до Вашингтона, щоб представити "план перемоги", покликаний змусити росію почати переговори з Україною.

 За його словами, план потребує швидкої підтримки президента Байдена та інших західних лідерів, щоб Україна могла почати переговори до кінця року з позиції сили.

Зеленський повідомив про перші зустрічі у США: домовлявся про активнішу співпрацю23.09.24, 09:48 • 15193 перегляди

Зеленський хоче "довести" американську підтримку Україні після того, як Дональд Трамп, республіканський кандидат у Білий дім, і його кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс припустили, що війна може бути припинена шляхом територіальних поступок росії.

Один із західних дипломатів, які брали участь у дискусіях, зазначив, що американські президентські вибори мають велике значення не тільки для України. "Для путіна результат виборів буде найважливішим елементом у його власних розрахунках", - сказав дипломат. "Якщо росіяни дійдуть висновку, що у Вашингтоні є уряд, який має намір продовжувати підтримувати Україну, це, безумовно, змінить їхнє ставлення до можливих переговорів. Але якщо в них виникне відчуття, що це Дональд Трамп, який, можливо, пропонує їм дешевий вихід, то на цьому все й закінчиться".

План Зеленського складається з чотирьох ключових пунктів: по-перше, прохання про надання західних гарантій безпеки на кшталт пакту про взаємну оборону під час вступу до НАТО; по-друге, продовження операції ЗСУ у курській області росії як територіального "козиря"; по-третє, прохання про надання "специфічної" сучасної зброї; і по-четверте, міжнародна фінансова допомога для зруйнованої економіки України.

План перемоги України розрахований на підтримку Байдена - Зеленський22.09.24, 20:40 • 35394 перегляди

Зеленський сказав, що не розкриватиме повних деталей плану до зустрічі з Байденом у Білому домі в четвер, додавши, що він також має намір презентувати його двом кандидатам у президенти, Трампу і Камалі Гарріс.

Байден навряд чи оголосить, чи дасть він Україні дозвіл на використання ракет більшої дальності, включно з британськими Storm Shadow, на російській території. Ця вимога України стала предметом бурхливих спекуляцій. "Це справді британсько-американське рішення", - сказав дипломат із третьої країни, що представляє НАТО. Але, він попередив, що "рівень загрози з боку росіян і путіна ніколи не був таким сильним. І головна проблема в тому, що ми не знаємо, де справжні червоні лінії".

The Times наголошує, що росія вже перемістила багато своїх літаків і ракетних систем за межі досяжності ракет дальнього радіусу дії, а це означає, що навіть якщо дозвіл на їхнє використання буде отримано, в публічно чи в інший спосіб, ймовірність того, що цей крок змінить хід війни, невелика.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітика
kamala-harrisКамала Гарріс
j-d-vensJ. Д. Венс
shtormova-tinКрилата ракета Storm Shadow
the-timesThe Times
natoNATO
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
vashynhton-okruh-kolumbiiaВашингтон
donald-trampДональд Трамп
niu-iorkНью-Йорк
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.66
Bitcoin
$86,479.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,044.26
Ethereum
$2,055.54