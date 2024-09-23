The Times: операция ВСУ в курской области рф - один из элементов "плана победы" Украины

Операция ВСУ в курской области россии - является одним из элементов "плана победы" Украины, который представит Президент Украины Владимир Зеленский лидеру США Джо Байдену на этой неделе. Об этом пишет издание The Times со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, во время визита в США на этой неделе Президент Украины Владимир Зеленский призовет предоставить гарантии безопасности на случай победы Дональда Трампа на выборах - чтобы будущая администрация Трампа не заставила Украину заключить невыгодное мирное соглашение.

Зеленский отправится на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, а затем в Вашингтон, чтобы представить "план победы", призванный заставить Россию начать переговоры с Украиной.

По его словам, план нуждается в быстрой поддержке президента Байдена и других западных лидеров, чтобы Украина могла начать переговоры до конца года с позиции силы.

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Зеленский хочет "доказать" американскую поддержку Украине после того, как Дональд Трамп, республиканский кандидат в Белый дом, и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс предположили, что война может быть прекращена путем территориальных уступок россии.

Один из западных дипломатов, участвовавших в дискуссиях, отметил, что американские президентские выборы имеют большое значение не только для Украины. "Для путина результат выборов будет важнейшим элементом в его собственных расчетах", - сказал дипломат. "Если россияне придут к выводу, что в Вашингтоне есть правительство, которое намерено продолжать поддерживать Украину, это, безусловно, изменит их отношение к возможным переговорам. Но если у них возникнет ощущение, что это Дональд Трамп, который, возможно, предлагает им дешевый выход, то на этом все и закончится".

План Зеленского состоит из четырех ключевых пунктов: во-первых, просьба о предоставлении западных гарантий безопасности вроде пакта о взаимной обороне при вступлении в НАТО; во-вторых, продолжение операции ВСУ в курской области россии как территориального "козыря"; в-третьих, просьба о предоставлении "специфического" современного оружия; и в-четвертых, международная финансовая помощь для разрушенной экономики Украины.

План победы Украины рассчитан на поддержку Байдена - Зеленский

Зеленский сказал, что не будет раскрывать полных деталей плана до встречи с Байденом в Белом доме в четверг, добавив, что он также намерен представить его двум кандидатам в президенты, Трампу и Камале Харрис.

Байден вряд ли объявит, даст ли он Украине разрешение на использование ракет большей дальности, включая британские Storm Shadow, на российской территории. Это требование Украины стало предметом бурных спекуляций. "Это действительно британско-американское решение", - сказал дипломат из третьей страны, представляющей НАТО. Но, он предупредил, что "уровень угрозы со стороны россиян и путина никогда не был таким сильным. И главная проблема в том, что мы не знаем, где настоящие красные линии".

The Times отмечает, что россия уже переместила много своих самолетов и ракетных систем за пределы досягаемости ракет дальнего радиуса действия, а это означает, что даже если разрешение на их использование будет получено, публично или иным образом, вероятность того, что этот шаг изменит ход войны, невелика.