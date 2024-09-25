Ще плюс 1250 окупантів і 15 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Загальні втрати рф в Україні сягнули 646 400 військових. За минулу добу ліквідовано 1250 окупантів, знищено 15 танків та 12 бойових броньованих машин.
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила вже понад 646 тисяч своїх військових. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 1250 окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 646 400 (+1250) осіб,
- танків - 8815 (+15) од,
- бойових броньованих машин - 17 304 (+12) од,
- артилерійських систем - 18 549 (+74) од,
- РСЗВ - 1199 (+1) од,
- засоби ППО - 952 (+0) од,
- літаків - 369 (+0) од,
- гелікоптерів - 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15 879 (+115),
- крилаті ракети - 2595 (+0),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 25 248 (+73) од,
- спеціальна техніка - 3168 (+13) од.
Сили ППО вночі збили 28 "шахедів" та чотири ракети25.09.24, 07:41 • 41723 перегляди