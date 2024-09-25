Еще плюс 1250 оккупантов и 15 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже более 646 тысяч своих военных. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1250 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.



Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.09.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 646 400 (+1250) человек,

танков - 8815 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 17 304 (+12) ед,

артиллерийских систем - 18 549 (+74) ед,

РСЗО - 1199 (+1) ед,

средства ППО - 952 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 879 (+115),

крылатые ракеты - 2595 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 25 248 (+73) ед,

специальная техника - 3168 (+13) ед.

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