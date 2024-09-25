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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ISW: захват Угледара не даст россиянам особого оперативного преимущества

ISW: захват Угледара не даст россиянам особого оперативного преимущества

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 07:45  •  6993 просмотра

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Российские войска достигли окрестностей Угледара, но его захват вряд ли даст им особое преимущество для дальнейших операций на западе Донецкой области. Угледар не является важным логистическим узлом.

Захват российскими войсками Угледара Донецкой области вряд ли даст врагу особое оперативное преимущество для дальнейших наступательных операций на западе региона, говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 24 сентября, передает УНН

Российские войска достигли окрестностей Угледара на фоне, судя по всему, активизации наступательных действий в районе населенного пункта, однако захват Угледара вряд ли даст российским войскам особое оперативное преимущество для дальнейших наступательных операций на западе Донецкой области

- говорится в отчете ISW.

Как отмечают в ISW, геолокационные кадры, опубликованные 24 сентября, показывают, что российские войска продвинулись в восточную часть Угледара до улицы Десантников, 12. Это подтверждает сообщения из российских и украинских источников. Сообщается, что российские войска ворвались в восточную часть города между 23 и 24 сентября.

Российские силы дополнительно пытаются продвинуться на северо-восточный фланг города через Водяное и юго-западный фланг через Пречистовку, вероятно, пытаясь окружить украинскую группировку в Угледаре и заставить ее отступить.

россияне бросили на Угледар все силы и пытаются окружить город - офицер 72 ОМБр24 сентября 2024, 17:42 • 16071 просмотр

Российским силам, возможно, удастся захватить весь Угледар, но то, насколько быстро или легко они смогут это сделать, скорее всего, будет зависеть частично от решений украинского командования. Если украинское командование решит, что риск окружения Угледара российскими войсками или затраты на оборону самого населенного пункта в городских боях слишком велики, украинские войска могут отступить, позволив российским силам захватить Угледар относительно быстро и без участия в ближнем бою

- указали в Институте изучения войны.

Однако если украинские войска решат защищать Угледар, то российским войскам может быть сложно бороться за поселение, которое украинские силы укрепляли в течение двух лет. 

Если россияне не займут населенный пункт относительно быстро, то на российский маневр вдоль флангов Угледара может негативно повлиять начало осенних дождей, указали в ISW. 

Однако потенциальный захват россией Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области. Угледар не является особо важным логистическим узлом - российские войска уже контролируют большинство основных дорог, проходящих в Угледар. 

Потенциальный захват Угледара также не обязательно обеспечит российским силам выгодную позицию для начала дальнейших наступательных операций в других частях западной Донецкой области, считают в ISW. Угледар находится в 23 километрах к югу от автомагистрали Н-15, которая пролегает от города Донецка до пограничной зоны Донецко-Запорожской области, но территория между Угледаром и трассой в основном состоит из открытых полей, которые потребовали бы от российских сил проведения успешных механизированных штурмов через районы, которые вскоре могут стать слишком грязными, чтобы получить более быстрые тактические достижения.

Угледар также находится примерно в 30 километрах к югу от районов к юго-востоку от Покровска, которым российские войска сейчас отдают предпочтение, и российским войскам придется маневрировать более 30 километрами открытой местности, чтобы существенно поддерживать наступательные усилия к юго-востоку от Покровска. Ранее ISW оценивало, что российские наступательные усилия вблизи Угледара и Покровска являются взаимодополняющими и имеют целью растянуть украинские силы вдоль более широкого фронта в Донецкой области, но гипотетический захват Угледара Россией не обязательно будет достаточно значимым с оперативной точки зрения, чтобы еще больше растянуть украинские силы в этой области.

Руководитель ЦПД СНБО о ситуации в районе Угледара: КАБ и авиация - единственное, что позволяет врагу двигаться24 сентября 2024, 13:56 • 12118 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область
institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
pokrovsk-ukrainaПокровск, Украина
vuhledarУгледар
ukrainaУкраина
donetskДонецк