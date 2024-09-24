россияне бросили на Угледар все силы и пытаются окружить город - офицер 72 ОМБр

россия максимально стягивает войска на Угледарское направление, где постоянно проводит штурмы в попытках выбить Силы обороны Украины. Оккупанты стремятся окружить город. Об этом пишет Суспільне, передает УНН.

Детали

Командир мотопехотной «Железной роты» 72-й ОМБр им Черных запорожцев с псевдонимом «Оскар» заявил Общественному, что россия продолжает постоянно штурмовые действия, пытаясь продвинуться на разных участках фронта.

Только (враг ред.) находит возможность продвинуться, он туда начинает стягивать свои ударные подразделения. В основном это с помощью бронетехники. Пытаются заехать на позиции, объехать позиции, выбросить десант и проводить штурмовые действия. Наши бойцы противодействуют этому, максимально уничтожая врага и блокируя его такие действия. Но постоянно происходят штурмовые действия - объясняет «Оскар».

По словам военного войска РФ используют все виды вооружения. Речь идет об авиации, бронетехнике, артиллерии и дронах.

Руководитель ЦПД СНБО о ситуации в районе Угледара: КАБ и авиация - единственное, что позволяет врагу двигаться

Фактически она (техника - ред.) у врага одноразовая. Техника подвозит и забрасывает пехоту. Также есть и обстрелы ствольной артиллерией, из миномета, также и КАБами, и FPV-дронами. То есть сейчас происходит все виды войск и все средства, которые есть, брошены (российской армией - ред.) на это направление - подчеркнул боец.

Источник в 72-й бригаде отмечает, что россияне делают по 2-3 попытки в день зайти в Угледар. Войска рф хотят получить контроль над дорогой.

Происходят попытки зайти в город, используя тактику малых групп, но все попытки были отбиты, а враг - уничтожен. Сейчас противник пытается обойти город, чтобы взять под контроль дорогу, которая является важной артерией города. Ежедневно происходит минирование дорог с помощью дронов. Противник ежедневно несет большие потери, однако попытки не прекращаются. Угледар находится под полным контролем ВСУ - рассказал анонимный собеседник «Суспільного».

Он также подтвердил, что ситуация ухудшилась после огласки информации о ротации бригады.

Напомним,

Как заявили в Генштабе ВСУ, по состоянию на 16:00 24 сентября количество боевых столкновений на фронте возросло до 83. Самые интенсивные бои происходят на Покровском и Кураховском направлениях,