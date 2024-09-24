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Генштаб: 83 бойових зіткнення відбулось на фронті, найгарячіше на Покровському напрямку

Генштаб: 83 бойових зіткнення відбулось на фронті, найгарячіше на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 16980 перегляди

За даними Генштабу, на фронті зафіксовано 83 бойових зіткнення. Найінтенсивніші бої відбуваються на Покровському та Курахівському напрямках, де противник здійснив 27 атак.

На цей час кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 83. Найгарячіше - на Покровському та Курахівському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00, передає УНН.

"Сьогодні ракетних ударів з території російської федерації зазнали прикордонні села Сумської області Хотінь та Коршачина (ймовірно окупанти застосували ракети ЗРК С-300). Водночас, від вогню ворожої артилерії та мінометів на Харківщині Чернігівщині та Сумщині постраждали громади населених пунктів, зокрема, Сопич, Велика Писарівка, Лугівка, Угроїди, Бруски, Тимофіївка, Іскрисківщина та Білопілля.

Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по районах Малушиного, Річок, Яструбиного, Соснівки, Кіндратівки, Павлівки, Нової Слободи та міста Суми", - йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку противник намагається штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. Разом з тим, ударів керованими авіаційними бомбами зазнали житлові райони та цивільна інфраструктура міста Харкова.

На Куп’янському напрямку російські окупанти сім разів атакували Сили оборони в районах Андріївки, Лозової та Стельмахівки. Два боєзіткнення ще тривають. По Петропавлівці ворожа авіація завдала ударів шістнадцятьма НАРами.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 15 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Греківка, Чернещина, Невське, Торське та Новосадове. Десять боїв завершилися, ще п’ять – тривають. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Краматорському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбивали дев’ять атак російських загарбників поблизу Миньківки, Калинівки, Білої Гори та Ступочок. П’ять ворожих штурмів ще продовжуються. Авіація окупантів завдала ударів НАРАми по Андріївці.

На Торецькому напрямку агресор сім разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Торецьк і Щербинівка. П’ять боєзіткнень ще тривають. Ворог активно застосовує авіацію.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоторецька, Новогродівки, Красного Яру, Маринівки та Миколаївки. Сили оборони стримують натиск та відбили 13 атак противника, два боєзіткнення – ще тривають.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 12 разів у бік населених пунктів Цукурине, Желанне Друге, Георгіївка, Дальнє та Костянтинівка. Дев’ять спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.

На Времівському напрямку продовжуються чотири ворожі атаки у бік Павлівки, Водяного та Вугледара.

На Гуляйпільському напрямку російські загарбники обстріляли НАРАми Білогір’я.

За даними Генштабу, триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує нищити свої села та міста. Від початку доби російські літаки завдали шість ударів дев’ятьма КАБми по власній території. 

Генштаб: за добу на фронті 143 бої, найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках24.09.24, 08:39 • 17515 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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