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Генштаб: за добу на фронті 143 бої, найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках

Генштаб: за добу на фронті 143 бої, найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках

Київ • УНН

 • 17515 перегляди

За добу відбулося 143 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку. Ворог завдав 3 ракетних, 72 авіаційних удари та здійснив 5097 обстрілів. ЗСУ відбили атаки на різних напрямках.

На фронті минулої доби сталося 143 бої, найбільше - 30 - на Покровському напрямку, також гаряче було на Курахівському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 24 вересня, пише УНН.

Протягом минулої доби відбулось 143 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 72 авіаційних ударів, зокрема скинув 113 КАБів. Окрім цього, здійснив 5097 обстрілів, з них 162 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1464 дронів-камікадзе.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони, як повідомляється, уразили 12 районів зосередження особового складу і ОВТ противника, два засоби ППО, п’ять артилерійських систем, один пункт управління БпЛА та дві радіолокаційні станції російських окупантів.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку за минулу добу в районах населених пунктів Липці та Тихе відбулось два бойових зіткнення.

Сім боєзіткнень відбулось на Куп'янському напрямку. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Глушківки, Кучерівки, Колісниківки та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 19 атак противника в районах Чернещини, Дружелюбівки, Невського, Макіївки, Діброви, Торського та Дронівки.

На Сіверському напрямку Силами оборони зупинено одну атаку неподалік Федорівки.

Українські воїни відбили п’ять спроб загарбників просунутись поблизу Калинівки, Кліщіївки, Білої Гори та Предтечиного на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована.

За підтримки штурмової авіації ворог 15 разів намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Противник штурмував позиції наших оборонців в районах населених пунктів Дачного, Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку відбулося 30 атак противника. Ворог намагався просуватись в напрямку Воздвиженки, Маринівки, Миролюбівки, Новоторецького, Миколаївки, Новогродівки, Журавки, Красного Яру та Зеленого Поля.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку в районах населених пунктів Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Українська, де окупанти 21 раз намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Неподалік Павлівки та Вугледару Донецької області на Времівському напрямку противник здійснив вісім спроб захопити наші позиції.

За минулу добу на Оріхівському напрямку противник проводив одну атаку поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.

На Придніпровському напрямку ворог провів чотири невдалі штурми, отримавши відсіч відступив.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де за добу ворог застосував 11 авіаційних ударів, використавши при цьому 15 керованих авіабомб. Крім того, здійснив шість обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - повідомили у Генштабі.

Ще плюс 1400 окупантів, 16 танків і 61 артсистема: Генштаб оновив дані про втрати ворога24.09.24, 07:58 • 27055 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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