Генштаб: за сутки на фронте 143 боя, больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях

На фронте за прошедшие сутки произошло 143 боя, больше всего - 30 - на Покровском направлении, также горячо было на Кураховском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 24 сентября, пишет УНН.

За прошедшие сутки произошло 143 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением трех ракет, а также 72 авиационных ударов, в частности сбросил 113 КАБов. Кроме этого, совершил 5097 обстрелов, из них 162 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1464 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как сообщается, поразили 12 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника, два средства ПВО, пять артиллерийских систем, один пункт управления БпЛА и две радиолокационные станции российских оккупантов.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении за минувшие сутки в районах населенных пунктов Липцы и Тихое состоялось два боевых столкновения.

Семь боестолкновений произошло на Купянском направлении. Силы обороны отражали атаки врага в районах Глушковки, Кучеровки, Колесниковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 19 атак противника в районах Чернещины, Дружелюбовки, Невского, Макеевки, Дубравы, Торского и Дроновки.

На Северском направлении Силами обороны остановлена одна атака неподалеку Федоровки.

Украинские воины отбили пять попыток захватчиков продвинуться вблизи Калиновки, Клещеевки, Белой Горы и Предтечино на Краматорском направлении. Ситуация контролируется.

При поддержке штурмовой авиации враг 15 раз пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Противник штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дачного, Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении состоялось 30 атак противника. Враг пытался продвигаться в направлении Воздвиженки, Мариновки, Миролюбовки, Новоторецкого, Николаевки, Новогродовки, Журавки, Красного Яра и Зеленого Поля.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении в районах населенных пунктов Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Украинская, где оккупанты 21 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Неподалеку Павловки и Угледара Донецкой области на Времовском направлении противник совершил восемь попыток захватить наши позиции.

За минувшие сутки на Ореховском направлении противник проводил одну атаку вблизи населенного пункта Новоандреевка Запорожской области.

На Приднепровском направлении враг провел четыре неудачных штурма, получив отпор отступил.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

«Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где за сутки враг применил 11 авиационных ударов, использовав при этом 15 управляемых авиабомб. Кроме того, совершил шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня», - сообщили в Генштабе.

Еще плюс 1400 оккупантов, 16 танков и 61 артсистема: Генштаб обновил данные о потерях врага