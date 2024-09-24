Еще плюс 1400 оккупантов, 16 танков и 61 артсистема: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки российская армия потеряла 1400 военных, 16 танков и 61 артиллерийскую систему в Украине. Общие потери рф с начала войны составили около 645 150 человек и 8800 танков.
За прошедшие сутки российская оккупационная армия на войне в Украине потеряла 1400 военных. Украинские силы поразили 16 танков и уничтожили 61 артиллерийскую систему. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 645 150 (+1400) человек,
- танков - 8800 (+16) ед,
- боевых бронированных машин - 17 292 (+40) ед,
- артиллерийских систем - 18 475 (+61) ед,
- РСЗВ - 1198 (+1) ед,
- средства ППО - 952 (+3) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 764 (+65),
- крылатые ракеты - 2595 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25 175 (+73) ед,
- специальная техника - 3155 (+10) ед.
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