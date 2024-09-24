Ще плюс 1400 окупантів, 16 танків і 61 артсистема: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
За минулу добу російська армія втратила 1400 військових, 16 танків і 61 артилерійську систему в Україні. Загальні втрати рф з початку війни сягнули близько 645 150 осіб та 8800 танків.
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1400 військових. Українські сили уразили 16 танків і знищили 61 артилерійську систему. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 645 150 (+1400) осіб,
- танків ‒ 8800 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17 292 (+40) од,
- артилерійських систем – 18 475 (+61) од,
- РСЗВ – 1198 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 952 (+3) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 764 (+65),
- крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25 175 (+73) од,
- спеціальна техніка ‒ 3155 (+10) од.
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