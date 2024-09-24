Генштаб: 83 боевых столкновения произошло на фронте, горячее всего на Покровском направлении

В настоящее время количество боевых столкновений на фронте возросло до 83. Горячее всего - на Покровском и Кураховском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН.

"Сегодня ракетным ударам с территории российской федерации подверглись приграничные села Сумской области Хотень и Коршачина (вероятно оккупанты применили ракеты ЗРК С-300). В то же время, от огня вражеской артиллерии и минометов на Харьковщине Черниговщине и Сумщине пострадали общины населенных пунктов, в частности, Сопич, Большая Писаревка, Луговка, Угроиды, Бруски, Тимофеевка, Искрисковщина и Белополье.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по районам Малушиного, Рек, Ястребиного, Сосновки, Кондратовки, Павловки, Новой Слободы и города Сумы", - говорится в сводке.

На Харьковском направлении противник пытается штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска. Вместе с тем, ударам управляемыми авиационными бомбами подверглись жилые районы и гражданская инфраструктура города Харькова.

На Купянском направлении российские оккупанты семь раз атаковали Силы обороны в районах Андреевки, Лозовой и Стельмаховки. Два боестолкновения еще продолжаются. По Петропавловке вражеская авиация нанесла удары шестнадцатью НАРами.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 15 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Грековка, Чернещина, Невское, Торское и Новосадово. Десять боев завершились, еще пять - продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отражали девять атак российских захватчиков вблизи Миньковки, Калиновки, Белой Горы и Ступочек. Пять вражеских штурмов еще продолжаются. Авиация оккупантов нанесла удары НАРАми по Андреевке.

На Торецком направлении агрессор семь раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Пять боестолкновений еще продолжаются. Враг активно применяет авиацию.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецка, Новогродовки, Красного Яра, Мариновки и Николаевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 13 атак противника, два боестолкновения - еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 12 раз в сторону населенных пунктов Цукурино, Желанное Второе, Георгиевка, Дальнее и Константиновка. Девять попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

На Времовском направлении продолжаются четыре вражеские атаки в сторону Павловки, Водяного и Угледара.

На Гуляйпольском направлении российские захватчики обстреляли НАРАМИ Белогорье.

По данным Генштаба, продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает уничтожать свои села и города. С начала суток российские самолеты нанесли шесть ударов девятью КАБами по собственной территории.

Генштаб: за сутки на фронте 143 боя, больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях