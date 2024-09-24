Руководитель ЦПД СНБО о ситуации в районе Угледара: КАБ и авиация - единственное, что позволяет врагу двигаться

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил о ситуации в районе Угледара, указав, что использование КАБов и авиации - это единственное, что позволяет вражеской пехоте двигаться, пишет УНН.

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«Угледар. Раньше этот город было удобно оборонять, он на высоте. Но с активным приходом на фронт КАБов, врагу удалось его разрушить, и двигаться во фланг. К сожалению, КАБ и авиация - это единственное, что позволяет вражеской пехоте двигаться», - написал в Telegram во вторник руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

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