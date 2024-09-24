Керівник ЦПД РНБО про ситуацію у районі Вугледара: КАБ і авіація - єдине, що дозволяє ворогу рухатися
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомив про ситуацію у районі Вугледара, вказавши, що використання КАБів та авіації - це єдине, що дозволяє ворожій піхоті рухатися.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомив про ситуацію у районі Вугледара, вказавши, що використання КАБів та авіації - це єдине, що дозволяє ворожій піхоті рухатися, пише УНН.
Деталі
"Вугледар. Раніше це місто було зручно обороняти, воно на висоті. Але з активним приходом на фронт КАБів, ворогу вдалося його зруйнувати, і рухатися у фланг. На жаль, КАБ і авіація - це єдине, що дозволяє ворожій піхоті рухатися", - написав у Telegram у вівторок керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.
Генштаб: за добу на фронті 143 бої, найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках24.09.24, 08:39 • 17515 переглядiв