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Керівник ЦПД РНБО про ситуацію у районі Вугледара: КАБ і авіація - єдине, що дозволяє ворогу рухатися

Київ • УНН

 • 13560 перегляди

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомив про ситуацію у районі Вугледара, вказавши, що використання КАБів та авіації - це єдине, що дозволяє ворожій піхоті рухатися.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомив про ситуацію у районі Вугледара, вказавши, що використання КАБів та авіації - це єдине, що дозволяє ворожій піхоті рухатися, пише УНН.

Деталі

"Вугледар. Раніше це місто було зручно обороняти, воно на висоті. Але з активним приходом на фронт КАБів, ворогу вдалося його зруйнувати, і рухатися у фланг. На жаль, КАБ і авіація - це єдине, що дозволяє ворожій піхоті рухатися", - написав у Telegram у вівторок керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України

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