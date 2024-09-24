росіяни кинули на Вугледар всі сили та намагаються оточити місто - офіцер 72 ОМБр

росія максимально стягує війська на Вугледарський напрямок, де постійно проводить штурми у спробах вибити Сили оборони України. Окупанти прагнуть оточити місто. Про це пише Суспільне, передає УНН.

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Командир мотопіхотної "Залізної роти" 72-й ОМБр ім Чорних запорожців на псевдо "Оскар" заявив Суспільному, що росія продовжує постійно штурмові дії, намагаючись просунутись на різних ділянках фронту.

Тільки (ворог ред.) знаходить можливість просунутись, він туди починає стягувати свої ударні підрозділи. В основному це за допомогою бронетехніки. Намагаються заїхати на позиції, об’їхати позиції, викинути десант і проводити штурмові дії. Наші бійці протидіють цьому, максимально знищуючи ворога та блокуючи його такі дії. Але постійно відбуваються штурмові дії