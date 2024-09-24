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росіяни кинули на Вугледар всі сили та намагаються оточити місто - офіцер 72 ОМБр

росіяни кинули на Вугледар всі сили та намагаються оточити місто - офіцер 72 ОМБр

Київ • УНН

 • 18178 перегляди

Окупанти стягують війська та техніку на Вугледарський напрямок, проводячи постійні штурми. Ворог намагається оточити місто та взяти під контроль важливу дорогу, але ЗСУ успішно відбивають атаки.

росія максимально стягує війська на Вугледарський напрямок, де постійно проводить штурми у спробах вибити Сили оборони України. Окупанти прагнуть оточити місто. Про це пише Суспільне, передає УНН.

Деталі

Командир мотопіхотної "Залізної роти" 72-й ОМБр ім Чорних запорожців на псевдо "Оскар" заявив Суспільному, що росія продовжує постійно штурмові дії, намагаючись просунутись на різних ділянках фронту.

Тільки (ворог ред.) знаходить можливість просунутись, він туди починає стягувати свої ударні підрозділи. В основному це за допомогою бронетехніки. Намагаються заїхати на позиції, об’їхати позиції, викинути десант і проводити штурмові дії. Наші бійці протидіють цьому, максимально знищуючи ворога та блокуючи його такі дії. Але постійно відбуваються штурмові дії

- пояснює "Оскар".

За словами військового війська РФ використовують всі види озброєння. Йдеться про авіацію, бронетехніку, артилерію та дрони. 

Керівник ЦПД РНБО про ситуацію у районі Вугледара: КАБ і авіація - єдине, що дозволяє ворогу рухатися24.09.24, 16:56 • 13560 переглядiв

Фактично вона (техніка — ред.) у ворога одноразова.  Техніка підвозить і закидає піхоту. Також є і обстріли ствольною артилерією, з міномета, також і КАБами, і FPV-дрони. Тобто зараз відбувається всі види військ і всі засоби, які є, кинуті (російською армією — ред.) на цей напрямок

- наголосив боєць.

Джерело в 72-й бригаді зазначає, що росіяни роблять по 2-3 спроби на день зайти у Вугледар. Війська рф хочуть отримати контроль над дорогою.

Відбуваються спроби зайти в місто, використовуючи тактику малих груп, але всі спроби були відбиті, а ворог – знищений. Наразі противник намагається обійти місто, щоб взяти під контроль дорогу, яка є важливою артерією міста. Щодня відбувається мінування доріг за допомогою дронів. Противник щоденно зазнає великих втрат, проте спроби не припиняються.Вугледар перебуває під повним контролем ЗСУ

- розповів анонімний співрозмовник "Суспільного".

Він також підтвердив, що ситуація погіршилась після розголосу інформації про ротацію бригади.

Нагадаємо

Як заявили у Генштабі ЗСУ, станом на 16:00 24 вересня кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 83. Найінтенсивніші бої відбуваються на Покровському та Курахівському напрямках,

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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